Kova burcu yükseleni özellikleri Kova burcu özellikleri ile benzerlik gösteriyor. Yükselen burcu kova olanlar hakkında bilinmesi gerekenleri Astrolog Tuğba Karadayı anlattı.

Kova burcu yükseleninin en baskın özelliklerinden bir tanesi hümanist olmasıdır. Hümanizmi bir burçla anacaksak bu şüphesiz burcu veya yükseleni fark etmeksizin Kova'dır.

Kova burcu yükseleni aynı zamanda son derece hoşgörülüdür. Özgürlüğüne düşkün, sıradışı ve aykırı bir karaktere sahip olduğu için diğer insanların özgürlüğü, sıradışı ve aykırı fikirleri veya yaşam stillerine son derece hoşgörülüdür. Bir anlamda onlarla empati kurabildiğini söyleyebiliriz.

Kova burcu yükseleninin bir başka özelliği sezgisel oluşudur. Sezgileri son derece kuvvetli olan kova burcu yükseleni mantığıyla birlikte sezgilerini de dinleyerek hareket eder.