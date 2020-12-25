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25.12.2020 - 17:59 |

Kovid-19'a karşı kazanılan bağışıklık 8 ay sürebilir

Avustralyalı bilim adamları, Kovid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığıyla ilgili bir araştırma yaptı. Bunun sonucuna göre Kovid-19'a yakalanıp atlatan kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklık 8 ay sürebilir

Kovid-19'a karşı kazanılan bağışıklık 8 ay sürebilir
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Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsü'nün birlikte yürüttüğü çalışmada Kovid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

Antikorlar gitse bile hafıza B hücreleri sayesinde bağışıklık devam ediyor

Kovid-19 hastalarının kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmada antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin Kovid-19'a karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

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"Aşıya dair büyük umut verdi"

Monash Üniversitesinden immünolog Menno Van Zelm, aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.

 

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