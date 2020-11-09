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09.11.2020 - 13:37 |

Kremalı brokoli çorbası tarifi | Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Brokoli çorbası tarifini sizler için derledik. Bol vitaminli ve lezzetli brokoli çorbası, soğuk havaların vazgeçilmezi oluyor. Brokoli çorbasını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte brokoli çorbası tarifi, brokoli çorbası yapılışı...

Kremalı brokoli çorbası tarifi | Brokoli çorbası nasıl yapılır?
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Brokoli seven sevmeyen herkesin hoşlanacağı bir tarif olarak brokoli çorbasını kesinlikle denemelisiniz. Brokoli çorbası sağlığınıza iyi gelecek ve tadına bayılacaksınız. Lahanagiller familyasının bir üyesi olan brokoli, hem suyu hem de kendisi tüketebilecek en iyi sebzelerden biridir ve cildinize de iyi gelecek birçok vitamin içerir. Evinizde de kolayca hazırlayabileceğiniz brokoli çorbası için hemen malzemeleri hazırlayın! Peki kolay brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte çok faydalı olan bu sebzeyi tüketmeniz için deneyebileceğiniz brokoli çorbası tarifi, brokoli çorbası yapılışı... 

Brokoli çorbası tarifi

Brokoli çorbası malzemeler:

-500 gram brokoli
-1 tane havuç
-1 tane patates
-2 bardak süt
-1 tane soğan
-2 kaşık süt kreması
-2 kaşık tereyağı
-Tuz
-Karabiber
-1 kaşık un

Kremalı brokoli çorbası tarifi | Brokoli çorbası nasıl yapılır

Brokoli çorbası nasıl yapılır? - Brokoli çorbası yapılışı:

Birinci adım: Brokoliyi yıkayın, patatesi küp küp doğrayın,havucu halka halka dilimleyin ve soğanı doğrayın.

İkinci adım: Hepsini bir tencerede karıştırın, üzerine geçecek kadar su ilave edin ve sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın.

Üçüncü adım: Diğer bir tencerede tereyağını eritin ve elediğiniz unu ekleyerek kavurun. Yavaş yavaş sütü ilave ederek beşamel sosu pişirin.

Dördüncü adım: Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile ezin.

Beşinci adım: Tuz ve karabiberi ekleyerek kaynatın. Son olarak brokoli çorbasının kremasını ilave edip, kaynatın ve çorbanız hazır.

Afiyet olsun.

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