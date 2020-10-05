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05.10.2020 - 11:57 |

Krep nasıl yapılır? İşte kolay krep tarifi ve krep malzemeleri

Her öğün tüketebileceğiniz sade krep oldukça pratik ve lezzetli bir yiyecektir. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz krep zengin bir protein kaynağıdır. Hem sade krep hem de kolay krep yapmak için çok basit malzemelere ihtiyacınız vardır. Peki krep nasıl yapılır? İşte en lezzetli haliyle kolay krep tarifi ve malzemeleri

Krep nasıl yapılır? İşte kolay krep tarifi ve krep malzemeleri
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve internette birçok kişi tarafından aranan sade krep, içinde bulunan birçok besin öğeleriyle tam bir protein deposu! Çocuklarınıza da kolaylıkla yapabileceğiniz hem sade hem kolay krep olarak bilinen bu tarifi evinizde bulunan basit malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Tatlı ve tuzlu olarak servis edilebilen kolay krep tarifinin püf noktalarını sizin için paylaştık. Peki, kolay krep nasıl yapılır? İşte sade krep tarifi... 

Sade krep tarifi için malzemeler:

-4 adet yumurta
-2 su bardağı su
-2 su bardağı süt
-1 buçuk su bardağı un
-1 çay kaşığı tuz
-Tava için tereyağı

Krep nasıl yapılır İşte kolay krep tarifi ve krep malzemeleri

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Sade ve kolay krep nasıl yapılır? 

1. adım: Mükemmel bir krep için ilk adım yanmaz yapışmaz bir teflon tava.

2. adım: Un, su, süt ve tuzu aynı kapta iyice çırpalım. Topaklanmamasına dikkat edelim.

3. adım: Tavayı yüksek ateşte iyice ısıtalım ardından bir çay kaşığı yapı üzerinde gezdirelim. Yaptığımız karışımdan bir kepçe tavaya döküp yayalım.

4.adım: Döktüğünüz karışım iyice piştikten sonra diğer yüzünü çevirin hafif koyu bir görünümde olmalı.

5. adım: Servis tabağına aldığınız krepleriniz hazır. Dilerseniz pudra şekeri ve çilek ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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