Kritik bir gündeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün özellikle daha dikkatli ve özenli olmaya bakalım. Ay Balık burcunun son bölümünde ilerliyor. Yeniay öncesinde pek çok şey ani şekilde gündeme gelebilir. Bir yandan bitişler ve sonlanmalar, diğer yandan yeni gelişmeler ve adımlar da var. Ancak bugün şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Aynı zamanda şiddet ya da yoğun bir enerji boşalımı getiren durumlar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Mars ve Plüton Oğlak’ta birleşirken, bizi zorlayan, baskılayan koşullarla karşılaşabiliriz. Fiziksel açıdan risk taşıyan durumlardan uzak durmak gerekiyor. Kimi zaman bizi kurban eden koşullar ya da kabullenme gerektiren olaylarla karşılaşabiliriz. Saat 17:50 civarında da aceleci davranmamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Su Yeni bir döngü başlamakta. Su burcu ise değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.