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23.03.2020 - 00:00 |

Kritik bir gündeyiz

Bugün özellikle daha dikkatli ve özenli olmaya bakalım.

Kritik bir gündeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün özellikle daha dikkatli ve özenli olmaya bakalım. Ay Balık burcunun son bölümünde ilerliyor. Yeniay öncesinde pek çok şey ani şekilde gündeme gelebilir. Bir yandan bitişler ve sonlanmalar, diğer yandan yeni gelişmeler ve adımlar da var. Ancak bugün şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Aynı zamanda şiddet ya da yoğun bir enerji boşalımı getiren durumlar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Mars ve Plüton Oğlak’ta birleşirken, bizi zorlayan, baskılayan koşullarla karşılaşabiliriz. Fiziksel açıdan risk taşıyan durumlardan uzak durmak gerekiyor. Kimi zaman bizi kurban eden koşullar ya da kabullenme gerektiren olaylarla karşılaşabiliriz. Saat 17:50 civarında da aceleci davranmamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Su Yeni bir döngü başlamakta.  Su burcu ise değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.

 

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Bugün

Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. İşlerinizin tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün ince bir çizgide, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Kendi felsefenizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

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Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. İlişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

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