Kritik bir haftadayız

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YAY

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün ailevi bir konu ile daha fazla ilgilenmek gereği olabilir. Evdeki işlerle daha aktif şekilde ilgilenebilirsiniz. Hassasiyetler fazla.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kısa görüşmeler, ziyaret ve konuşmalar açısından hareketli bir gündesiniz. Ancak düşüncelerinizde etkilere de çok açıksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konularda daha ciddi düşünmek ihtiyacı var. Maddi konularda aradığınız güveni bulmakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi daha hareketli ama etkiye de açık kılmakta. Yakın ilişkilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gizli kalan şeyler ya da bazı elde olmayan nedenler yüzünden sıkıntı çekebilirsiniz. Sağlık, düzen ve uğraştırıcı konulara da dikkat etmek gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde arkadaşlar ya da grup olarak ilgilendiğiniz bir konuya daha çok zaman ayırabilirsiniz. Aşkta ya da çocuklarla ilgili işlerde ise yükler var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olsa da sorumluluk içeren bir konu, ailevi bir uğraş nedeni ile daha hareketli olmak durumundasınız. Duygusal nedenler yüzünden test edilebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sezgilerinizi daha iyi anlatabileceğiniz, yaratıcılık açısından akıcı bir gündesiniz. Tembellik etmeyin. Yeni insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün psikolojik açıdan test edici olabilir. Bazı endişeler ya da sağlıkla ilgili koşullar yüzünden huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Olaylara daha yukarıdan bakmayı deneyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay karşıt burcunuzda duygusal açıdan bazı hoşnutsuzluklar ya da eşinizi ilgilendiren değişiklikler getirmekte. İlişkilerde daha sakın kalmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün beklentileriniz tam karşılanmayabilir. Ancak biraz çaba sarf ederek siz kendiniz daha iyisini yapabilirsiniz. Esnek düşünmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku