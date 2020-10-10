Kritik bir haftadayız
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Kritik bir haftadayız. 16’sında Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay oldukça sert açılar barındırıyor. Bu dönemde başta ilişkilerimize ve dengeye önem verelim. Yüksek beklentilerimiz bizi daha tepkisel kılabilir. 11 ve 12’sinde ilham alabileceğimiz yaratıcı çalışmalar yapabiliriz. Ancak 13-16 günleri arasında daha yorucu ve huzursuz edici koşullar var. 14’ünde geri gitmeye başlayan Merkür, zihinsel açıdan son derece yoğun olabileceğimizi, ancak güvensizliklerin görüşmelerimize zorluk getirebileceğini anlatıyor. Bu hafta her alanda daha sakin ve uzak görüşlü kalmaya, öfkemizin kurbanı olmamaya özellikle dikkat edelim.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
11 Ekim Pazar
Kendimizi daha çok gösterme ve eğlenceli konulara zaman ayırma fırsatı bulabiliriz. Ancak biraz daha esnek olalım.
12 Ekim Pazartesi
Özellikle öğle saatlerinde başkalarından destek alabilir ve kendimizi daha iyi anlatma imkanı bulabiliriz.
13 Ekim Salı
Bugün ilişkilerimizde daha kontrollü ve pratik davranabiliriz. Detaylardan güzel şeyler çıkarmak mümkün.
14 Ekim Çarşamba
Sabah saatlerinde güzellik yaratmak ve sanatsal uğraşlara zaman ayırmak oldukça yerinde olabilir.
15 Ekim Perşembe
Yeniay öncesinde gerilimler artıyor. Karşılıklı konularda daha adil olmaya özen göstermeliyiz.
16 Ekim Cuma
Bugün gerçekleşen yeniay bizi karar almaya itiyor. Ancak tepkilerimizde daha dengeli ve akılcı olmaya çalışalım.
17 Ekim Cumartesi
Duygusal güvensizlik yüzünden ilişkilerimizde zorluklar yaşanabilir. Daha esnek, daha az ısrarcı olmayı deneyelim.