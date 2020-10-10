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10.10.2020 - 00:00 |

Kritik bir haftadayız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

Kritik bir haftadayız
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Kritik bir haftadayız. 16’sında Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniay oldukça sert açılar barındırıyor. Bu dönemde başta ilişkilerimize ve dengeye önem verelim. Yüksek beklentilerimiz bizi daha tepkisel kılabilir. 11 ve 12’sinde ilham alabileceğimiz yaratıcı çalışmalar yapabiliriz. Ancak 13-16 günleri arasında daha yorucu ve huzursuz edici koşullar var. 14’ünde geri gitmeye başlayan Merkür, zihinsel açıdan son derece yoğun olabileceğimizi, ancak güvensizliklerin görüşmelerimize zorluk getirebileceğini anlatıyor. Bu hafta her alanda daha sakin ve uzak görüşlü kalmaya, öfkemizin kurbanı olmamaya özellikle dikkat edelim.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

11 Ekim Pazar

Kendimizi daha çok gösterme ve eğlenceli konulara zaman ayırma fırsatı bulabiliriz. Ancak biraz daha esnek olalım.

12 Ekim Pazartesi

Özellikle öğle saatlerinde başkalarından destek alabilir ve kendimizi daha iyi anlatma imkanı bulabiliriz.

13 Ekim Salı

Bugün ilişkilerimizde daha kontrollü ve pratik davranabiliriz. Detaylardan güzel şeyler çıkarmak mümkün.

14 Ekim Çarşamba

Sabah saatlerinde güzellik yaratmak ve sanatsal uğraşlara zaman ayırmak oldukça yerinde olabilir.

15 Ekim Perşembe

Yeniay öncesinde gerilimler artıyor. Karşılıklı konularda daha adil olmaya özen göstermeliyiz.

16 Ekim Cuma

Bugün gerçekleşen yeniay bizi karar almaya itiyor. Ancak tepkilerimizde daha dengeli ve akılcı olmaya çalışalım.

17 Ekim Cumartesi

Duygusal güvensizlik yüzünden ilişkilerimizde zorluklar yaşanabilir. Daha esnek, daha az ısrarcı olmayı deneyelim.

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Bugün

Bugün ailevi bir konu ile daha fazla ilgilenmek gereği olabilir. Evdeki işlerle daha aktif şekilde ilgilenebilirsiniz. Hassasiyetler fazla.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kısa görüşmeler, ziyaret ve konuşmalar açısından hareketli bir gündesiniz. Ancak düşüncelerinizde etkilere de çok açıksınız.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konularda daha ciddi düşünmek ihtiyacı var. Maddi konularda aradığınız güveni bulmakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi daha hareketli ama etkiye de açık kılmakta. Yakın ilişkilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gizli kalan şeyler ya da bazı elde olmayan nedenler yüzünden sıkıntı çekebilirsiniz. Sağlık, düzen ve uğraştırıcı konulara da dikkat etmek gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde arkadaşlar ya da grup olarak ilgilendiğiniz bir konuya daha çok zaman ayırabilirsiniz. Aşkta ya da çocuklarla ilgili işlerde ise yükler var.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olsa da sorumluluk içeren bir konu, ailevi bir uğraş nedeni ile daha hareketli olmak durumundasınız. Duygusal nedenler yüzünden test edilebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sezgilerinizi daha iyi anlatabileceğiniz, yaratıcılık açısından akıcı bir gündesiniz. Tembellik etmeyin. Yeni insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün psikolojik açıdan test edici olabilir. Bazı endişeler ya da sağlıkla ilgili koşullar yüzünden huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Olaylara daha yukarıdan bakmayı deneyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda duygusal açıdan bazı hoşnutsuzluklar ya da eşinizi ilgilendiren değişiklikler getirmekte. İlişkilerde daha sakın kalmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün beklentileriniz tam karşılanmayabilir. Ancak biraz çaba sarf ederek siz kendiniz daha iyisini yapabilirsiniz. Esnek düşünmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Daha akıcı ve kendinizi daha yaratıcı hissedebileceğiniz imkanlar var. Sevdiklerinizle bir arada olmak da size iyi gelecek.Devamını Oku

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