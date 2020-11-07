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HaberlerAstroloji Haberleri Kritik ve dönüştürücü bir hafta!
07.11.2020 - 00:00 |

Kritik ve dönüştürücü bir hafta!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Kritik ve dönüştürücü bir hafta!
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Yine oldukça kritik ve dönüştürücü bir haftadayız. Bugün ve haftanın ilk günlerinde daha esnek olmak ve özellikle ilişkilerimizi test eden durumları anlamak gerekiyor. Kişisel gücümüzü abartmamalıyız. Karşılıklı konular, çekişmeler ve aşkta fazla hararet var. 11’inden itibaren Akrep burcuna tekrar ilerleyen Merkür düşüncelerimizde derine inebileceğimiz, daha gizli, saklı bir iletişim getirmekte. İlişkilerde zorlayıcı olabiliriz. Ancak 12’si civarında beraberliklerde, başkalarından beklentilerimizde daha sabırlı olmaya bakalım. Psikolojik açıdan bizi baskılayan ilişkiler içinde olabiliriz. Jüpiter-Plüton birleşimi de tüm dünyada büyük güçler arasında mücadeleye ve devletler düzeyinde çıkar çatışmalarını öne çıkarıyor. 14’ünde ise uzun süredir geri gitmekte olan Mars düzeliyor olacak.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

8 Kasım Pazar

Hayatın güzel yönlerine açığız. Dışadönük aktiviteler için uygun bir gün olabilir. Aşkta çekişmeler var.

9 Kasım Pazartesi

Kendimizden emin olsak da, daha esnek bir tutum içinde olmaya bakalım.

10 Kasım Salı

Sorumluluklar ve gruplarla yapılan işler açısından oldukça meşgul bir gün olabilir.

11 Kasım Çarşamba

Sorumluluk almak durumundayız. Düzene girmek ve eldeki işleri tamamlamak için yapacak çok şey var.

12 Kasım Perşembe

İlişkilerden öğrenebileceğimiz çok şey var. Güzel ve estetik olan şeylere zaman ayırabiliriz.

13 Kasım Cuma

İlişkilerde, karşılıklı konularda gizli ya da kapalı kalan konulara dikkat etmekte fayda var.

14 Kasım Cumartesi

Akrep’te yeniay öncesinde sıkışık bir gündeyiz. Psikolojik açıdan kendimizi yıpratmamaya bakalım.

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Bugün

Ay Aslan burcuna ilerliyor. Bugün akıcı ve daha keyifli olabileceğiniz koşullar bulabilirsiniz. Çocuklarla bir arada olmak keyifli olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet etmek isteyen kişilerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

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