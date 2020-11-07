Kritik ve dönüştürücü bir hafta!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Yine oldukça kritik ve dönüştürücü bir haftadayız. Bugün ve haftanın ilk günlerinde daha esnek olmak ve özellikle ilişkilerimizi test eden durumları anlamak gerekiyor. Kişisel gücümüzü abartmamalıyız. Karşılıklı konular, çekişmeler ve aşkta fazla hararet var. 11’inden itibaren Akrep burcuna tekrar ilerleyen Merkür düşüncelerimizde derine inebileceğimiz, daha gizli, saklı bir iletişim getirmekte. İlişkilerde zorlayıcı olabiliriz. Ancak 12’si civarında beraberliklerde, başkalarından beklentilerimizde daha sabırlı olmaya bakalım. Psikolojik açıdan bizi baskılayan ilişkiler içinde olabiliriz. Jüpiter-Plüton birleşimi de tüm dünyada büyük güçler arasında mücadeleye ve devletler düzeyinde çıkar çatışmalarını öne çıkarıyor. 14’ünde ise uzun süredir geri gitmekte olan Mars düzeliyor olacak.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
8 Kasım Pazar
Hayatın güzel yönlerine açığız. Dışadönük aktiviteler için uygun bir gün olabilir. Aşkta çekişmeler var.
9 Kasım Pazartesi
Kendimizden emin olsak da, daha esnek bir tutum içinde olmaya bakalım.
10 Kasım Salı
Sorumluluklar ve gruplarla yapılan işler açısından oldukça meşgul bir gün olabilir.
11 Kasım Çarşamba
Sorumluluk almak durumundayız. Düzene girmek ve eldeki işleri tamamlamak için yapacak çok şey var.
12 Kasım Perşembe
İlişkilerden öğrenebileceğimiz çok şey var. Güzel ve estetik olan şeylere zaman ayırabiliriz.
13 Kasım Cuma
İlişkilerde, karşılıklı konularda gizli ya da kapalı kalan konulara dikkat etmekte fayda var.
14 Kasım Cumartesi
Akrep’te yeniay öncesinde sıkışık bir gündeyiz. Psikolojik açıdan kendimizi yıpratmamaya bakalım.