Küçük prense kardeş geliyor

Prens George yeni yeni emeklemeye başlarken, Düşes Kate’in, ikiz kız bebeklere hamile olduğu iddia edildi.



İNGİLİZ Kraliyet ailesine dair fısıltı haberleriyle ünlü Star, Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate’in yeniden hamile olduğunu üstelik bu kez ikiz kız bebekler beklediğini söyledi. “Prens’e en güzel babalar günü hediyesi oldu” şeklinde verilen habere göre, düşes 12 haftalık hamile.



Kraliyetten henüz açıklama yok



Ancak genellikle bu gibi dedikoduları yalanlayan İngiliz kraliyetinden henüz bir açıklama yok. Geçtiğimiz yıl Prens George’u dünyaya getiren Kate’in, ‘popo skandalını’ unutturmak için hamilelik haberlerini yanıtlamadığı da iddialar arasında.



Düşes Kate, en son dün Bletchley Parkı’nda bir anmada görüldü.

Gazetevatan