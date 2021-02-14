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14.02.2021 - 16:30 |

Kulak Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Bebeklerde Kulak Ağrısı Nasıl Anlaşılır?

Kulak ağrısı, tüm yaş guruplarında görülebilen, daha çok üst solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklanan rahatsızlıktır. Toplumda yaygın olan bu rahatsızlığın arkasında çok farklı faktörler olabilir. Kulak ağrısı nedenleri nelerdir, bebeklerde kulak ağrısı nasıl anlaşılır ve tedavi edilir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Kulak Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Bebeklerde Kulak Ağrısı Nasıl Anlaşılır?
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Kulak ağrısı, farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilen, her yaş insanda görülebilen rahatsızlıktır. Bundan dolayı dikkat edilmesi önemlidir. Özellikle bebeklerde tanısının konulması, erken teşhis için oldukça gerekli görülür. 

Kulak Ağrısı Nedir?

Orta, iç ve dış kulak olarak farklı bölümlerden oluşan kulakta, olası enfeksiyonlar veya diğer nedenler kulak ağrısını oluşturur. Kulak ağrısı olması durumunda, mide ağrıları, baş ağrıları veya farklı durumlar ortaya çıkabilir. Yetişkinlere oranla çocuk yaştaki bireylerde daha fazla görülen bu rahatsızlığın erken teşhisi, ileri yaşlarda rahatlama sağlanması için gereklidir. 

Kulak Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Kulak ağrısının belli bir nedeni yoktur. Birbirinden oldukça farklı pek çok nedene bağlı gelişim gösterebilir. Kulaklarda kepçe durumu, kafa travmaları, üst solunum yollarında sürekli iltihaplanma, iç, dış veya orta kulakta iltihap durumu nedenler arasında sayılabilir. Bunların yanında birçok neden, kulak ağrısının sebebi olabilir. Nedenlerinin tam olarak anlaşılması için uzmanlara başvurulması ve bilgi alınması gerekir. 

Bebeklerde Kulak Ağrısı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde kulak ağrısını anlamak, yetişkinlere göre çok daha zor durumdur. Bunun için bebeğin takip edilmesi gerekir. Özellikle bebeklerde eli sürekli kulağa götürme durumu yaşanıyorsa, kulak ağrısına işaret edebilir. Ayrıca kulaktan gelen sarı renkli sıvılar, bebekte kulak ağrısının işaretçisi olabilir. Bunları dikkatle gözlemledikten sonra, uzmanlara başvurarak daha kapsamlı tanı çalışmasını sağlayabilirsiniz. 

Kulak Ağrısı Çeşitleri

Kulak ağrıları iki ana kısımda incelenir. Bunlar sekonder ve primer olarak detaylandırılır. 

Sekonder Kulak Ağrısının Sebepleri

Boğazda veya ağızda yaşanan iltihaplanmalar. 

Diş köklerinde oluşan çeşitli rahatsızlık durumları. 

Diğer organlardan kaynaklı sorunlar ve tümör durumları. 

Primer Kulak Ağrısının Sebepleri

Dış kulak yolu ve kulak kepçesi.

İltihaplanmalar ve kan toplanmaları. 

Kafa bölgesine alınan darbeler.

Yabancı cisimlerle temas olması durumu.

Diğer orta, iç veya dış kulak rahatsızlıkları, neden olarak gösterilebilir. 

Kulak ağrısının genel sebepleri bunlardır. Ancak bunlardan farklı nedenlerde kulak ağrısını oluşturabilir. Bunun için teşhis ve tedavi önemli görülür. 

Bebeklerde Kulak Ağrısı Tanısı

Bebeklerde kulak ağrısının tanısı, bebeğin hareketlerine göre, kulaktan sıvı gelmesi durumu ve gelişmiş çeşitli testlerle anlaşılabilir. Tanının net konması için uzman doktorlar sizden bebeğinizin hareketlerini takip etmenizi isteyebilir. Kulaktan sıvı gelme durumu varsa, bununla ilgili de doktorunuza bilgi vermeniz tanı için gereklidir. 

Yetişkinlerde Kulak Ağrısı Tanısı

Kulak ağrısının ayrıntılı sebepleri olduğundan neden kaynaklandığı tanıyla anlaşılabilir. Bunun için kendi başınıza, kulak tedavisi yapmanız önerilmez. Bu durum, kalıcı kulak hasarlarına neden olabilir. Yetişkinlerde kulak ağrısı tanısı daha kolay olur.

Uzmanlar genellikle tanı için bazı testler ve hasta öyküsünü gerek görürler. Hastadan alınan bilgiler ve testler, kulak ağrısı tanısı için yeterlidir. Kulağınızda ağrı hissediyorsanız ve bu sık oluyorsa, zaman kaybetmeden uzmanlara başvurmanız gerekebilir. 

Kulak Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak ağrısının tedavisi, ağrısının neden ortaya çıktığı ve hangi aşamada olmasıyla orantılıdır. İlerlememiş kulak ağrılarında, daha çok bitkisel ve diğer ilaçlar tercih edilir. Uzman doktorlar, buna yönelik hastaya kullanması için damla formunda olan ilaçlar önerebilirler.

İlerlemiş ağrılarda veya ciddi nedenli kulak ağrılarında diğer tedavi yöntemleri izlenebilir. Örneğin, beyinde tümör kulak ağrısının nedeniyse, bunun için izlenecek tedavi çok daha farklı şekilde olabilir. Yani, kulağın neden ağrı yaptığı tam anlaşıldıktan sonra, tedavi süreci başlatılır. 



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