Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir? Kulak Ağrısı Neden Olabilir, Nasıl Geçer?

Kulaklarda kir birikmesi veya duş sonrasında kulağa su kaçması kulak ağrılarının sebebi olabilmektedir. Fakat bazen iç kulak ile orta kulak hasarları da bu duruma sebebiyet verebilmektedir.

Kulak Ağrısı Neden Olabilir?

Kulak ağrısının bilinen pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında temizlik önerilerine dikkat edilmemesi gelmektedir. Özellikle küçük yaşlarda kulak hasarları veya kulak ağrıları başlayabilir. Küçüklükten beri alışılmış bir durum olduğu için bireylerin bunun farkına varmama durumu mümkün olabilmektedir.

Fakat ilerleyen yaşlarda da bireylerde birden bire ortaya çıktığı görülmektedir. Bundan dolay pek çok kişi kulak ağrısına ne iyi gelir sorusunu sormaktadır. Öncelikle bu bireyler alternatif yollara başvurmadan önce yapması gereken doktor ile iletişime gelmektir. Doktor ile yapılan küçük bir hasta hikâyesinin ardından bir işitme testi yapılır.

Bu işitme testi daha çok elle tutulur nesnel sonuçlar verir. Ve bu durum sayesinde bireyde ki işitme kaybı var mı var ise ne seviyede olduğu hakkında bilgi sahibi olunur. Kulak ağrılarının çok büyük kısmı duş alınmasının ardından kulak içinin nemli kalmasıdır. Bu nedenle en küçük bir soğukluk ile bireyin kulak içinde iltihap başlar.

Devamında bireyde görülen en büyük sorunlardan biriside kulak içini temizleme esnasında kulak çöpü kullanmaktır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar göre binlerce kişi kulak içini temizlerken kulak zarına kadar zararlar verebilmektedir. Kuşak aslında kendini dış ortamın kir ve pisliklerinden korumak için kulak kiri denilen sıvıyı salgılar. Eğer kulak temizleme işleminde abartılı durumlar gözlenir ise bir süre sonra kulak yolu savunmasız olur.

Özellikle kulak sıvısının asittik olması nedeni ile birçok hayvan ve haşerenin girmesi engellenir. Kulak ağrılarının bir kısmı ise kulakta kir birikmesi olabilmektedir. Yani bireylerin sağlıklı bir kulak yapısına sahip olması için bu işin tam ortasını tutturması son derece önemlidir.

Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kulak ağrısına iyi gelen bitkilerin başında sarımsak ve susam yağı bulunmaktadır. Aslında bu bitkiler son derece koruyucu oldukları için kulak yolunu her türlü haşereye karşı korumaktadırlar. İlk olarak bu işlem yapılırken iki diş sarımsağın soyulması gerekir. Devamında bu soyulan sarımsak ile susam yağının karıştırılması gerekir.

Daha sonra ocak üzerinde bir süre kaynatılması gerekir. Devamında ağrıyan kulağa sadece iki veya üç damla olacak şekilde damlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu işlem sırasında aşırılıklara kaçılması son derece tehlikeli olmaktadır.

Soğan diğer kulak ağrıları için kullanılan bir bitki türüdür. Bu madde genellikle birçok bakterinin üremesini de engellemektedir. Bu sayede kulak yolunda meydana gelen bakteri üremesi durumunu ortadan kaldıracaktır.

Özellikle soğanın suyundan dolayı soyma esnasında bir miktar soğan suyu havaya karışabilir. Bu da göz yaşarmalarına sebebiyet verir. Bu nedenle bireylerin ilk olarak bulunulan odayı havalandırmalarında fayda vardır. Devamında tekrardan bir miktar kaynatılıp sadece 2 damla kulağa damlatılmalıdır.

Zencefil tosu diğer birçok faydasının yanı sıra bir de kulak için faydaları bulunmaktadır. Özellikle mide ağrılarına iyi geldiği bilinen zencefil tozunun kulak için faydası da vardır. Öncelikle yapılması gereken işlem son derece basittir. Sadece bir çay kaşığı zencefil tozunu bir miktar suya konması gerekir. Devamında kulağa bir miktar damlatılarak işlem tamamlanır.

Halk arasında en çok biline ve yöntemlerden biriside zeytinyağı kullanımdır. Yumuşatıcı ve asit seviyesini ayarlayıcı etkisinden dolayı kulak ağrılarında kullanılır. Özellikle kulak deliğine birkaç damla damlatılması ile birlikte ağrı ve zonklama gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

Kulak Ağrısı Nasıl Geçer?

Kulak ağrısının bilinen birkaç tedavi yöntemi vardır. Bu yöntemler yukarda sıralanmıştır. Eğer bunları birebir ve doğru miktarlarda kullanıldığı halde ağrılar geçmiyor ise yapılması gereken bir doktora başvurmaktır. Bu sayede bireyler daha tehlikeli durumlara yol açan rahatsızlıkları ortadan kaldırabilir. Doktora başvurduktan sonra kula ağrısının geçmesi için bol bol su içilmelidir.

Çünkü su vücudun genel dengesinin korunması için son derece önemli bir sıvıdır. Kulak ağrılarının sebeplerinden birisi olan sinüzit genellikle cerrahi yardım alınmadan geçmemektedir. Bunun için bireylerin alternatif tıp uygulamadan öne doktora başvurmasında fayda vardır.

Dış kulak yolu enfeksiyonu nedeni ile kulak ağrıları meydana geldiği birçok uzman tarafından saptanmıştır. Özellikle çocuklarda temizlik ve bakımın aksamadı nedeni ile birlikte dış kulak yolu enfeksiyonu sayısı artar. Dış kulak yolu enfeksiyonunun önüne geçmek için yapılması gereken birkaç başlıca tedbir vardır.

Öncelikle zayıf ve ince olan dış kulak yoluna yabancı isim sokulmamalıdır. Devamında bireylerin dış kulak yollarını tozlu veya nemli ortamlarda pamuk ile hafifçe kapamalıdır. Soğuk havalarda kulak yollarının sıcak tutulması için kulaklık takılabilir. Dış kulak yolunda meydana gelen sıkıntıdan dolayı oluşan ağrıların önlenmesi için yüksek sesle müzik dinlenilmemelidir.

Çocuklarda Kulak Ağrısı İçin Neler Yapılabilir?

Çocuklarda sık sık görülen rahatsızlıklardan biri de kulak ağrılarıdır. Fakat bireyler çocuklarına sık sık yapılan doğal ve ev kaynakları ile yapılan işlemler yapmamalıdır. Çünkü çocukların vücut yapıları yetişkinler ile aynı düzeyde çalışmayabilir. Özellikle 0 3 yaşa arası çocuk gurubunun kulak yolu daha hala kıkırdaktandır.

Bu nedenle yanlış işlemeler ile birlikte çocuğunuzda kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Doktor ile iletişime geçmeden önce detaylı bir işitme taramasının bulunmasında fayda vardır. Fakat ağrılar çok şiddetli ise hemen bir sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.