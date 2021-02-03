Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kulaklarda çınlama veya tinnitus, harici bir ses kaynağının yokluğunda algılanan seslerdir.



Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedenleri Nelerdir?



Tinnitus, dışarıdan gürültü kaynağı olmayan hatalı ses hisleridir. Uğultu, az ya da çok yüksek perdeden sesler olabilir. Sık kulak çınlaması çok rahatsız edici olabilir. Bir veya iki kulağı tutabilirler.

Pek çok hastalıkta veya zehirlenmede bulunan kulak çınlaması, görünürde bir sebep olmadan

da ortaya çıkabilir. KBB'ler, kulak çınlamasını sesleri, müziği veya melodileri yeniden üreten işitsel halüsinasyonlardan ayırır. Akut kulak çınlamasını nesnel veya öznel olabilen kronik kulak çınlamasından ayırmak klasiktir.



Tinnitus, sadece ondan muzdarip olan kişinin duyduğu ve dış gürültüden kaynaklanmayan parazitik seslerdir. Sebepler, her zaman bilinmese de çeşitli olabilir. Bu sesleri tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur, ancak bazı durumlarda terapötik yollar onları azaltabilir.



Kulak Çınlamasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Tinnitus başlangıcının olası nedenlerinin tam bir listesini yazmak anlamsız olacaktır. Bununla birlikte, olası nedenleri anlamak, en uygun tedaviyi oluşturmada önemli bir adımdır. Böylece, bir kişi elektrotlarla tedaviye başlayabilirken, diğeri bunun yerine doğal tedavi, gevşeme terapisi veya bir işitme cihazı tercih edecektir.



Kulak çınlamasını şiddetlendirebilecek yüksek seslere (elektrikli testere, matkap, matkap, ateşli silah, motosiklet, rock konserleri) maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Bunlardan kaçınmak mümkün değilse, onları korumak için kulak tıkacı veya kulaklık takmalısınız. Kan dolaşımını iyileştirir ve kulak çınlamasını azaltabilir. Alışkanlık sürecini teşvik etmek için, yumuşak müzik, radyo gibi düşük seviyeli arka plan gürültüsünü dinleyerek tam sessizlikten kaçınılmalıdır.



Tinnitusun bir nedeni teşhis edilirse, tedavisi tinnitusu bastırabilir veya azaltabilir. Diğer durumlarda,

belirli bir tedavi yoktur, ancak önlemler onları hafifletebilir ve özellikle kendinizi çok yüksek sese maruz bırakarak daha kötü hale getirmekten kaçınmak gerekir.



Kulak Çınlamasının Nedenleri Nelerdir?



Genellikle kulak çınlamasının gürültüye çok fazla veya çok uzun süre maruz kalmadan kaynaklandığı söylenir. ardiyovasküler hastalık, anemi, anestezi, çok yüksek kolesterol ve hipertansiyon da olumsuz etki yaparak bu çok rahatsız edici duruma neden olabilir.



Araştırmalar ayrıca uyuşturucu, alkol, nikotin ve kafein gibi uyarıcıların da kulak çınlamasına neden olabileceğini göstermiştir. Henüz kesin bir kanıtımız olmasa da, çok fazla tuz, baharatlı yiyecekler veya glutamat gibi lezzet arttırıcılar tüketmek de işitme duyumuzu etkileyebilir.