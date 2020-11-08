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08.11.2020 - 16:35 |

Küresel ısınma gebelik risklerini artırıyor

İklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın gebelik risklerini artırdığı tespit edildi. Uzmanlar, 28 araştırmanın 18'inde doğum kilosu ile sıcağa maruz kalma, 47 araştırmanın 40'ında da erken doğum ile sıcağa maruz kalma arasında bağlantı keşfedildiğine dikkati çekti.

Küresel ısınma gebelik risklerini artırıyor
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Sonuçları BMJ dergisinde yayımlanan çalışma çerçevesinde, 7'si düşük ve orta gelir seviyesine sahip 24 ülkede yapılan 70 araştırmanın bulguları değerlendirildi. 

Çalışmada, hava sıcaklığında her bir derecelik artışta, erken doğum ve düşük riskinin ortalama yüzde 5 arttığı, uzun süreli sıcaklık dalgasında erken doğum olasılığının yüzde 16 yükseldiği görüldü.

Uzmanlar, 28 araştırmanın 18'inde doğum kilosu ile sıcağa maruz kalma, 47 araştırmanın 40'ında da erken doğum ile sıcağa maruz kalma arasında bağlantı keşfedildiğine dikkati çekti.

Yüksek sıcaklıkların erken doğum ve düşük üzerindeki etkisinin, özellikle düşük ve orta gelir seviyesine sahip ülkelerde daha fazla gözlendiği ifade edildi.

Çalışmanın, gebe kadınların, sıcaklıkla bağlantılı koşullarda yüksek riskli gruplar arasında yer aldığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Gebeliğin, kalbin daha fazla çalışması, iç sıcaklığın artması, sıcaklık stresine, yorgunluğa ve sıvı kaybına karşı daha savunmasız hale gelme gibi vücutta birtakım değişikliklere yol açtığı belirtiliyor.

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