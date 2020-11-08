Küresel ısınma gebelik risklerini artırıyor

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün yeni şeyler öğrenmek ve hayattan keyif almak konusunda olumlu imkanlar var. Aşırı hayale kapılmadığınız sürece hayatın getirdiklerine açık durun.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bir dizi meşguliyet ve düşünce dünyasında hareketli kılan gelişmeler var. Aynı zamanda eve ait uğraşlar ve değişiklikler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunuzda hareket ve yenilikler var. Yakın çevrenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Savurgan olmamaya bakın. Bugün yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmeye gayret edebilirsiniz. Ancak parasal konularda daha gerçekçi davranmak gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Burcunuzda ilerleyen Ay, önemli gelişmelere ve yeni başlangıçlara işaret etmekte. Ancak karar vermek konusunda şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonunda kafanızda pek çok düşünce kararsız kalmanıza yol açabilir. Aynı zamanda gizli durumlar, konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni fikirler ve projelerle ilgili olabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde ya da sosyal alanda hareketli olabileceğiniz imkanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın, bugün beklentileriniz yüksek olabilir. Aynı zamanda kendinizi sorumlu hissedebileceğiniz durumlar içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Daha iyimser olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz, ufuklarınızı genişletebileceğiniz bir gündesiniz. Yolculuklar, yeni insanlarla bir araya gelmek keyifli olacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Zihnen meşgul olabileceğiniz ve kendinizi endişeli hissedebileceğiniz koşullar var. Bu nedenle, kendinizi yıpratmamalı, esnek olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay karşıt burcunuz Aslan’da ilerliyor. Bugün başkalarından çok şey duyabilir, öğrenebilirsiniz. Eşinizle, yakın arkadaşınızla ilgili konularda daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku