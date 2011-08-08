Kürtaj prematüre doğum riskini yükseltiyor

İngiltere Ulusal Halk Sağlığı (NHS), hiçbir klinik müdahalenin tamamen risksiz olamayacağı ve kürtajın da özellikle hamileliğin ilk 12 haftasında bir kadının fiziksel sağlığı için birkaç risk taşıdığı konusunda uyarırken, İngiliz Hamilelik Danışma Servisi, büyük çalışmaların şuan kürtaj ile prematüre doğum, kanser ve olumsuz psikolojik sonuçlar arasında her hangi bir bağlantı olmadığını gösterdiğini belirtiliyor.

The Guardian gazetesine göre, uzmanlar hamileliğin ilk haftalarında kürtaj olmanın oldukça güvenli olduğunu söylediğine dikkat çekerken, İngiltere Ulusal Halk Sağlığı, hiçbir klinik müdahalenin tamamen risksiz olamayacağı, kürtajın özellikle hamileliğin ilk 12 haftası süresince bir kadının fiziksel sağlığı için birkaç risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

Haberde, Stockholm’daki European Sociey for Human Fertilisation and Embryology konferansında 26 yaşının üzerinde bir milyondan fazla hamile kadının kayıtlarını içeren bir çalışmanın ortaya çıktığı belirtilerek, kürtaj olmuş kadınların daha sonra prematüre doğum yapma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

-SİGARA İÇMEK PREMATÜRE DOĞUM RİSKİNİ ARTTIRIYOR"-

Ayrıca çalışmada, önceleri kadınların kürtaj yaptırdığını açığa vurmadıkları ve bunun da verileri saptırdığı ifade edilerek, kürtaj yaptırmış ve bebeğini düşürmüş kadınlar arasında prematüre doğum oranının değişmediği belirtiliyor.

İkinci olarak, kürtaj olmuş bir kadının sigara içme, daha yaşlı ve sosyo-ekonomik geçmişi kötü olma ihtimalinin daha fazla olduğu ve tüm bu faktörlerin prematüre doğum olasılığını yükselttiği ifade ediliyor.

-"PREMATÜRE DOĞUM RİSKİNDE BİR UZLAŞMA YOK"-

Öte yandan, prematüre doğum riski olasılığında bir uzlaşma sağlanamadığına dikkat çekilerek, kürtaj ve prematüre doğum arasında bazı çalışmaların bağlantı bulduğu bazılarının ise bulmadığı vurgulanıyor.

-"KÜRTAJ KANSER RİSKİNİ YÜKSELTMİYOR"-

İngiliz Hamilelik Danışma Servisi’nden Patricia Lohr’un kürtajın, kanser riskini yükselttiği iddiasını reddederek, büyük çalışmaların şuan her hangi bir bağlantı olmadığını gösterdiğine dikkat çekiyor.

Patricia Lohr ayrıca, yapılan büyük çalışmalar bir kürtaj ve olumsuz psikolojik sonuçlar arasında da bağlantının olmadığını gösterdiğine işaret ediyor.