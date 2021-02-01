Kuru ciltler için doktorundan tavsiyeler

Doktor Ubeydullah Dalmış kuru cilde sahip olanlar için şu bilgileri aktardı;

• Cildin neme olan ihtiyacını tartışmaya gerek yok! Bu noktada, her şeyden önce, iyi bir nemlendirici kullanarak cildin her zaman nemli kalmasını sağlamalısınız. Kuru bir cilde direkt olarak uygulandığı takdirde cildinizin ihtişamlı olmasını sağlayacak bir ürün yok! Ancak, makyajdan önce cildinizi nemlendirdiğiniz takdirde bilhassa fondöten için pürüzsüz bir yüzey yaratma amacınıza ulaşmış olursunuz.

• Piyasada çok sayıda cilt bakımı ve güzellik ürünü bulunsa da bu ürünler arasından seçim yaparken ürünün bilhassa kuru ciltler için özel olarak tasarlanmış olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde, kullanmış olduğunuz ürünün cildin kuru bölgelerini öne çıkarmasına şahitlik yapmak zorunda kalırsınız.

• Birçok kadın makyajının kalıcı olması adına tercihini dayanıklı ürünlerden yana yapmaktadır. Ancak, uzun süreli etki sağlayan dayanıklı ürünlerin kurutucu etkisi bulunur. Bu yüzden, bu tür ürünleri kesinlikle tercih etmemelisiniz.

• Cildinizi nemli tutmanın dikkat etmeniz gereken ilk unsur olduğunu söylemiştik. Bu noktada, ölü derileri nazikçe temizlediğiniz takdirde cildinizin hayal ettiğiniz gibi pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlamış olursunuz. Bunun yanı sıra, makyajınız da kalıcı olacaktır. Ölü derileri; haftada bir veya iki haftada bir olacak şekilde temizlemeye özen göstermelisiniz.

• Cildi tahriş eden maddeleri içeren ürünlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Özellikle sülfat ve sabun içeren ürünlerin kullanımı yanlış bir karar olacaktır.

• Kuru cildinizden şikayet ediyorsanız çok su içmenin dışında kafeinli içeceklerden ve alkolden de uzak durmalısınız.

Doktor Ubeydullah Dalmış