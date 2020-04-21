Kuşkonmaz nasıl pişirilir? Zeytinyağlı kuşkonmaz nasıl pişirilir?

Lezzetli kuşkonmaz pişirmenin bazı detayları vardır. Özellikle kuşkonmazın temizlenmesi oldukça önemlidir. Kuşkonmaz pişirmeye geçmeden, bu konuda bilgi almak fayda sağlar.



Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?



Kuşkonmaz, dikenli yapraklara sahip bir bitkidir. Pişirmeye başlamadan önce bu kısımların tamamen temizlenmesi gerekecektir. Aksi halde bu sert kısımlar, yemeğin yenilmesini imkansız kılacaktır. Bu nedenle kuşkonmazı önce ince bir bıçak kullanarak bu kısımlardan temizlemek şarttır.



Kuşkonmazın gövdesi, bazen çok kalın olabilmektedir. Bu nedenle gövdenin biraz inceltilmesi, kolay pişmesine fayda sağlar. Bunun için kabak soyacağı bir aletle kuşkonmazın gövdesini inceltmek doğru olacaktır.



Kuşkonmaz, bu işlemlerden sonra pişirmeye hazır hale gelecektir. Bu bitki, buharda, haşlanarak veya yemek olarak pişirilir. Ayrıca çiğ halde salatalarda kullanımı mümkündür. Ancak sağlıklı bir pişirme için buharda veya zeytinyağlı yemek şeklinde hazırlanması önerilmektedir. Böylelikle bitkinin vitamin ve minerallerinin kaybedilmesi engellenir.



Zeytinyağlı Kuşkonmaz Nasıl Pişirilir?



Lezzetli bir zeytinyağlı kuşkonmaz için kullanılan zeytinyağının kalitesi önemlidir. Mümkünse organik ve soğuk sıkma yöntemiyle elde edilen bir zeytinyağı tercih edilmelidir. Bu sayede yemeğin lezzeti artacak, daha sağlıklı olarak hazırlanacaktır.



Zeytinyağlı kuşkonmazı hazırlamaya başlarken öncelikle sebzeyi temizleme aşamalarından geçirmek gerekir. Sonrasında her bir kuşkonmazı yaklaşık olarak üç veya dört parçaya bıçakla bölmeye ihtiyaç duyulur.



Zeytinyağlı kuşkonmaz hazırlanırken 1 adet kuru soğan, birkaç adet yeşil soğana gerek vardır. Bununla birlikte birkaç adet havuç ve birkaç diş sarımsak, yemeğin lezzetini arttıracaktır. Yemeğe karabiber, pul biber ve tercihe göre nane eklenebilir. Bu yemek için bir adet limon suyuna da ihtiyaç vardır.

Öncelikle soğanları ve yeşil soğanı doğrayarak işe başlayabilirsiniz. Ardından bunları bir tencerede saf zeytinyağı ile kavurmaya başlayın. Sarımsakları bir sarımsak rendesiyle rendeleyerek, soğanlara ekleyin ve kavurmaya devam edin.



Soğan ve sarımsak kavrulunca üzerine havucu ve kuşkonmazı ekleyin. Limon suyu ve baharatlarla birlikte bir miktar su koyarak pişmeye bırakın. Yemeğiniz yaklaşık bir 30 dakika içerisinde pişecektir.