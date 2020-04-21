Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur? Kısaca Kuzey Işıklarının Nerede Ve Nasıl Oluşumu

Kutup ışıkları farklı renklerle gökyüzünde muhteşem bir görünüm sunmaktadır. Dünya yüzeyinden kutup ışıklarının görülebileceği 6 farklı yer bulunur. Değişik destinasyonlarda kutup ışıkları her yıl birçok insanı çıplak gözle görebilmesi için, yoğun ziyaretçi çekilmesine olarak verir.

Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur?

Yeryüzünün manyetik alanıyla güneş üzerinden gelen yüklü parçacıkların etkileşime girmesi ile oluşan doğal ışımalardır. Hem kuzey hem de güney kutupları üzerinden farklı renkler eşliğinde çıplak gözle izleme olanağı sağlar. Özellikle Güney Amerika, Avustralya ve Antartika’da yüksek enlemlerde görülebilmektedir. Kuzey ışıkları genelde gece gözlemlenir. Daha çok iyonosfer üzerinde meydana gelen ışımalar olarak bilinir.

Genelde yeşilimsi bir parlaklık üzerinden görüntü veren kuzey ışınları, bazı zamanlar ise güneş alışılmamış bir noktadan doğuyormuş gibi kırmızımsı renklerle görünürler. Bu durum genelde gündönümü ile beraber ortaya çıkar. Her sene belirli zamanlarda ortaya çıkan kuzey ışıkları, muhteşem bir görsele şahitlik edilmesine olanak tanır.

Kısaca Kuzey Işıklarının Nerede ve Nasıl Oluşumu

Kısaca kuzey ışıkları yeryüzünün manyetik alanı ile beraber güneşten gelen yüklü parçacıkların birbiriyle etkileşimi sonucu meydana gelir. Böylece yeşilimsi ve soluk kırmızımsı görüntü ile farklı renkleri bir araya geldiği ilginç bir görünüm ortaya çıkar. Bu görüntü özellikle iyonosferde yaşanır. 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında meydana gelen bir ışımadır. Bu da demek oluyor ki arktik ile antarktik kutup dairelerinin arasına düşmektedir.

Kuzey ışınları genellikle kutuplarda ortaya çıkan ışımadır. Çok nadir de olsa ılımlı bölgelerde bazı zamanlar görülebilmektedir. Özellikle güçlü ve büyük manyetik ışımalar kuzey ışınlarının çok daha net görülmesine olanak vermektedir. Bu dönem ortalama 10 yılda bir meydana gelir ve 3 yıllık süre eşliğinde görüntü sağlar. Ancak genel olarak dünyanın belirli noktalarında sürekli kuzey ışıklarını izlemek mümkün.