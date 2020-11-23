Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır? Kuzu Kol Sarma malzemeleri ve tarifi...

Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında Mavi ve Kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından bu hafta düello sonunda avantajı elde edecek olan Kaptan bütün hafta boyunca büyük bir avantajın sahibi olacak. Şefler avantajları şu şekilde açıkladı. Vereceğimiz üç konsepten birini seçecek ve bu konsepte yarışacak olan isimleri belirleme şansı elde edecek. Bu avantajı elde edecek olan kaptanı belirleyecek olan yemek ise Kuzu Kol Sarma olacak. Peki Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

KUZU KOL SARMA MALZEMELER

1 adet (1350 gram) Kuzu Kol

1 çorba kaşığı (40 gram) biber Salçası

1 çay bardağı çekilmiş Ekmek İçi

Yarım bağ (50 gr.) Maydanoz

3 diş (7 gram) sarımsak

Yarım çorba kaşığı (3 gram) kekik

3 çorba kaşığı (20 gram) sıvı Yağ

Biber, Tuz

KUZU KOL SARMA YAPILIŞI

Maydanozları ince ince doğrayın. Ekmek içini çekin, sarımsağı döverek ezin. Ekmek içi, maydanoz, sarımsak ve kekik birleştirilerek karıştırılır. Kuzu kolunun fazla yağlarını ve temizleyin ve kemiklerini çıkartın.

Kuzu kolunun fazla yağları temizlenir ve kemikleri çıkartılır. Kolun iç kısmına tuz, biber atın ve biber salçası sürün. Üzerine aromatik (tatlandırıcı) malzemenin hepsini serpin. Kolu silindir şeklinde sarın ve mutfak ya da kasap ipi ile iyice sarılarak bağlayın. Kol sarmayı az sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirin. Tepsiyi fırına koyun ve fırını çalıştırın.

Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su koyun. Bu su tepsinin yanmasını önler ve bu sıvıyı sos olarak da yemeğin üzerine dökebilirsiniz (isteğe bağlı).

AYVA BEĞENDİ MALZEMELERİ

3 adet ayva

Aldığı kadar un

20 gram zeytinyağı

Karabiber

Tuz

2 dal taze kekik

AYVA BEĞENDİ YAPILIŞI

Önceden fırınlanmış ayvayı, un kavrulduktan sonra ilave edin ve badem sütüyle tatlandırın. Daha sonra kaşar ve baharat ilave ederek kuzu etiyle birlikte servis edin.