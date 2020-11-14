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14.11.2020 - 03:44 |

Lavanta Yağı Faydaları Nelerdir? Lavanta Yağı Kokusu Neye İyi Gelir?

Lavanta hoş kokusuyla çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca kokusunun yanında lavantanın faydaları da insanların dikkatine çekmektedir. Hoş kokulu lavanta astım, sivilce, bronşit, kadın hastalıkları ve saç dökülmeleri gibi pek çok sağlık problemine deva oluyor. Peki, lavanta yağı faydaları nelerdir? Lavanta yağı kokusu neye iyi gelir? İşte, lavanta yağı ile ilgili ayrıntıları derledik.

Lavanta Yağı Faydaları Nelerdir? Lavanta Yağı Kokusu Neye İyi Gelir?
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Ballıbabagiller ailesinin bir cinsi olan lavantanın tıbbi düşünceyle taze çiçekli dal uçları, kozmetik ve parfümeri sanayide kısmen kurutulmuş yaprak ve çiçekleri kullanılıyor. Lavantanın taze çiçekli dallarının uçlarının, su buharıyla uçucu bir yağ elde edilmektedir. Faydaları sayesinde pek çok alanda kullanılan lavanta yağıyla ilgili bilgileri derledik.

Lavanta Yağı Faydaları Nelerdir?

Anksiyete ve Stresi Hafifletir; Lavanta yağı, anksiyete ve sinirler problemleri için fevkalade bir sakinleştirici bir kokuya sahiptir. Bu sebeple baş ağrısı, migren, sinir gerginliği, duygusal stres ve depresyon tedavisine destek olabilir. Lavanta canlı aroması, bilinç aktivitesini artırırken, sinirsel huzursuzluğu ve yorgunluğu ortadan kaldırır.

Cilt Bozukluklarını Tedavi Eder; Egzama, akne ve kırışıklıklar gibi cilt problemlerinin tedavisinde etkilidir. Ayrıca yara, kesik ve yanıkların iyileştirilmesine destek olur.

Ağrıyı Hafifletir; Kasları, eklem ağrılarını, sırt ağrılarını ve burkulmaları hafifletir. Ayrıca böcek sokması gibi durumlarda ağrının azalmasına yardımcı olabilmektedir.

Saç Sağlığına Etkilidir; Saç ve saç derisini destekleyen lavanta yağı aynı zamanda saç derisinin dezenfekte ederek bit ve sirkelerden arındırılmasına destek olur. Lavanta saç dökülmesini tedavi etmede oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalarda yalnızca 6-7 aylık tedaviden sonra saçlarda büyümenin %44’e kadar arttığı kanıtlanmıştır.

Solunum Bozukluklarını Rahatlatır; Lavanta yağı, grip, öksürük, boğaz enfeksiyonları, boğmaca, astım, bademcik iltihabı, sinüs tıkanıklığı ve larenjit vb. solunum sorunlarıyla mücadeleye destek olabilir.

Sindirim ve Hazmı Kolaylaştırır; Lavanta yağı, bağırsağın hareketliliğini artırarak hazımsızlık, mide ağrısı, kolik, ishal, kusma tedavisine yardımcı olabilecek mide ve safra sularının üretimini uyarır.

Kan Dolaşımını Artırır; Hipertansiyonu azaltmada etkilidir. Yüksek kan basıncı düzeylerinin düşürülmesi için kullanılır.

Uykusuzluk Sorunlarını Giderir; Lavanta yağı, sakinleştirici niteliği sebebiyle uykuya dalma, uyku süresi ve uykusuzluk gibi problemleri azaltarak genel uyku kalitesini yüzde 60 oranında artırır.

Ruh Halini İyileştirir; Lavanta yağı, sinirleri yatıştırarak stresin etkilerini en aza indirir.

Lavanta Yağı Kokusu Neye İyi Gelir?

Lavanta kokusunun en belirgin yaraları sinir sistemi üzerinde görülmektedir. Yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etki vererek kaygı, stres, depresyon ve yorgunluk vb. sorunların azaltılmasında destek oluyor.

Lavanta yağı kokusuyla birleşince yapılan masaj daha da etkili oluyor. Alına, şakaklara ve boyna yapılacak yağ masajı baş ağrısını yok edebilir.

Uyku sorunlarınız mı var? Geceleri yatılacak odada oluşturulacak olan lavanta kokusuyla vücudu ve zihni gevşeterek rahat bir uyu çekilebilir.

Kadınlar için çileye dönüşen regl ağrılarını kesmek için de mühim çözümler sunuyor. Kadınlar regl dönemlerinde karın bölgelerine lavanta yağı sürüp masaj yaparak ani krampların etkilerini en aza indirebilir.

Birçok cilt bakım ürününde de kullanılan lavanta yağı cilde sürerek içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde cilt koruması sağlanabilir.

Sonu gelmeyen bir akne ve sivilce sorunlarıyla büyük bir mücadele içerisinde olan kişiler, lavantanın anti bakteriyel özelliğinden faydalanabilir.

Soğuk havalarda çatlayan dudakları yumuşatmak için çeşitli kremler kullanmak yerine daha natürel ve sağlıklı çözüm yollarını tercih etmekte fayda vardır. Lavanta yağına ilave olarak hindistancevizi yağı ekleyip, elde edilen karışımı çatlak dudaklara bitkisel bir çözüm uygulayabilirsiniz.

Son olarak damıtılmış suyla seyreltilmiş lavanta yağının birleştirip hücre yenilenmesine teşvik ederek, yaraları çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

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