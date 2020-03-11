Les Benjamins x Sedef Gali'den ses getiren iş birliği

Les Benjamins kadın koleksiyonu baş tasarımcısı Lamia Al Otaishan Aydın, İlkbahar Yaz 2020 kadın koleksiyonunda dikkat çeken ayakkabı ve çanta tasarımlarında doğanın özü ve gücünden ilham alıyor. Denizdeki dalgaların kıvrımları, pürüzlü kıyıların belirgin kesimleri ve manzaranın yumuşaklığının bir araya geldiği yeni formlar, klasik kadın ayakkabı modellerine yeni bir yorum getiriyor.

Siluetler koleksiyon temasını vurgularken, Les Benjamins’in kurulduğu günden bu yana yansıttığı sanat, işçilik ve sokak kültüründen ilham alan çağdaş ruhunu dengeliyor. Les Benjamins yeni koleksiyonundaki her bir ayakkabı, güçlü bir karaktere sahip, ince ve zarif ruhlu kadını yansıtıyor. Kadın ayakkabılarına yeni bir yorum getiren minimalist çizgiler ve zarif tasarımlar, keskin topuklarla bir araya geliyor. Les Benjamins ayakkabılar, geleneksel zarafet ve feminenliği tamamen farklı bir ruha taşıyarak, aynı anda hem basit hem şık hale getiriyor.

Topuğun ayakkabının arkasıyla aynı hizada olmadığı fakat tabanla birlike bir ada oluşturan, ada tipi topukların öne çıktığı ayakkabı koleksiyonunda, klasik Teksas kovboy botlarından esinlenildi. Tabanların yapımında ilham alınan kovboy botları yeniden yorumlanıyor, alışılmışın dışında yeni modellere uygulanıyor. Lamia Al Otaishan Aydın “Benim için klasisizmi yeniden yorumlamak demek, klasik ayakkabı modellerine yeni bir tarz sunmak ve teknik üretimde inovatif fikirler getirmek demek. Burada asıl amaç, ayırt edilebilir ve Les Benjamins stilini önplanda tutan bir çizgi oluşturmak. Fazla anonim veya fazla belirgin değil, yıllarca etkisini kaybetmeyecek ikonik ve imza tasarımlar sunabilmek.”

Les Benjamins x Sedef Gali İş birliği Hakkında:

Lamia Al Otaishan Aydın ve Sedef Gali’nin yakın arkadaşlıkları ikonik bir işbirliğine dönüşüyor. Sedef Gali, kendi stüdyosunda Les Benjamins İlkbahar Yaz 2020 koleksiyonunda yer alan çantalardan, 17 parçalık kapsül bir koleksiyon üretiyor. Sedef Gali’nin resimlerinin yer aldığı Kadınlar Günü’ne özel yapılan 17 parçalık kapsül koleksiyon, 12 Mart Perşembe günü Les Benjamins Nişantaşı Flagship mağazasında satışa sunuluyor.