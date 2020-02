Les Benjamins'ten Sevgililer Günü'ne özel kapsül koleksiyon

Les Benjamins, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kapsül koleksiyonu tanıttı.

Desen, renk ve tasarımları ile öne çıkan marka, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kapsül koleksiyondaki t-shirtlerinde gül desenlerine ve 'Taken' sloganına yer vermiş.

'For Him & For Her' olarak tasarlanan t-shirtler ile aşkı kutlamak isteyen herkesi modaya çağırıyor.