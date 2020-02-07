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07.02.2020 - 14:30 |

Les Benjamins'ten Sevgililer Günü'ne özel kapsül koleksiyon

Les Benjamins, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kapsül koleksiyonu tanıttı.

Les Benjamins'ten Sevgililer Günü'ne özel kapsül koleksiyon

Les Benjamins, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kapsül koleksiyonu tanıttı.

Desen, renk ve tasarımları ile öne çıkan marka, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kapsül koleksiyondaki t-shirtlerinde gül desenlerine ve 'Taken' sloganına yer vermiş.

Les Benjaminsten Sevgililer Gününe özel kapsül koleksiyon

'For Him & For Her' olarak tasarlanan t-shirtler ile aşkı kutlamak isteyen herkesi modaya çağırıyor.

 

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