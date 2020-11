Limonun Faydaları Nelerdir? Limon Kabuğu Ve Limon Yağı Neye İyi Gelir?

Yüzyıllardan günümüze kadar düzenli olarak kullanılan limon hem içi hem de kabuğu ile önemli faydalar getirmektedir. Turunçgiller ailesine ait olan limon eski dönemlerde ekşi portakal şeklinde ifade ediliyordu. Ancak kısa zaman içerisinde pek çok hastalığa karşı faydalı olduğu anlaşıldığı andan itibaren, daha yaygın kullanılmaya başlandı ve günümüze kadar geldi.



Limonun Faydaları Nelerdir?



Limon pek çok farklı organ ile beraber cilt üzerinde de önemli faydalar sağlar. 7'den 70'e herkesin rahatlıkla tüketebileceği en sağlıklı besin kaynakları içerisinde yer almaktadır.



- Böbrek taşlarının oluşumunu engellemede oldukça etkilidir.

- C vitamini kaynağı olmasıyla antioksidan etkisi yaratır.

- Kanı temizler ve kan basıncını dengeler.

- Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeler içerir ve salgılar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerin oluşumunu engeller.

- Yüksek demir içeriğine sahip olduğu için kansızlık problemlerini çözmede yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek kronik rahatsızlıkların önüne geçer.

- Lif bakımından zengindir ve böylece bağırsakların çalışmasını sağlar.

- Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olur.

- Damar sertleşmesini önler ve kalp ile damar sağlığını koruyucu bir etki oluşturur.



Tüm bu faydaları ile beraber limon hem yemeklerde hem de salatalarda rahatlıkla tüketilebilir.



Limon Kabuğu Neye İyi Gelir?



Limon kabuğunun bilinmeyen pek çok farklı ve gizli faydası bulunur. Suyunu kullandıktan sonra kabuğunu atmadan farklı yöntemler üzerinden kullanarak sağlıklı bir yaşam elde etmek mümkün. Özellikle kabuğundaki C vitamini çok güçlü bir etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



- Diş ve diş etlerini korurken aynı zamanda güçlendirir.

- Karaciğerde yağlanmayı önemli oranda azaltır.

- Yüksek oranda lif barındırır ve bağırsakları rahatlatır.

- Hücre hasarını önemli oranda korur.

- Kanser riskini ciddi anlamda düşürür.

- Damar sağlığını korur ve damar tıkanıklığına karşı destek verir.



Böylesi farklı özellikleri nedeniyle limonu kullandıktan sonra kabuğunu dikkatli şekilde yıkayarak tüketmek mümkündür.



Limon Yağı Neye İyi Gelir?



Limon yağı özellikle cilt için birebir katkı sağlayan önemli besin kaynakları içerisinde yer alır. En önemlisi cilt yüzeyini temizler ve ölü hücrelerin atılmasına destek verir. Böylece yerine yeni hücrelerin oluşturulmasını sağlar. Antiseptik özelliğe sahip olduğu için bazı yaralanmalarda ya da akne ile sivilce gibi istenmeyen durumlarda kullanılır. Özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin bir mineral yapıya sahip olduğu için, cildi nemlendirir ve yumuşamasında etkilidir. Böylece daha pürüzsüz ve genç bir cilt elde etme imkanı sağlar.



Limonun Zararı Var mı?



Limon asidik bir sahip olduğu için bazı durumlar karşısında istenmeyen reaksiyonlar verebilir. Özellikle mide ekşimesi, kusma ve mide bulantısı gibi durumlar yaratabilir. Bu durumlar genelde limon fazla tüketildiği vakitlerde gerçekleşir. Aynı zamanda asitli yiyeceklerin yanında limon tüketildiği zaman böyle bir reaksiyon oluşması mümkündür. Bu sebepten dolayı limon aşırı şekilde tüketilmemeli ve limonu karşı alerjisi olan kişiler mutlaka mümkün olduğu kadar uzak durmalıdır.



Limon Nasıl Kullanılır?



Limon öncelikle salata ve çorbalar başta olmak üzere pek çok yemeklerin üzerine dökülerek hoş bir lezzet kazandırılması için kullanılır. Özellikle sabahları alıp bir suyun üzerine limon sıkmak suretiyle aç karnına içmek sağlıklıdır. Böylece toksinleri ve istenmeyen maddeleri atmak mümkündür. Ayrıca kabuğu direkt olarak tüketilebilir ve yağı da kullanılabilir.