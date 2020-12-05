'Liplifting' yöntemi nedir? 'Liplifting' yöntemi nasıl uygulanır?

Dolgun dudaklar yüz ifadesini etkiliyor

Dolgun ve orantılı dudak yapısına sahip olmak geçmişte olduğu gibi günümüzde de çekiciliğin sembollerinden biri. Dudak dolguları, en çok yapısal olarak ince dudak yapısına sahip bireylerde yüz estetiğini tamamlamak, bazı hastalarda da yaşa bağlı mimik hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları gidermek için sık sık uygulanan klinik işlemler arasında yer alıyor. Orantılı ve dolgun dudaklara sahip olmak isteyen bireylerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ancak bazı hastalara sadece dudak dolgusu uygulaması yapıldığında estetik olarak tatminkar sonuçlar almak mümkün olamayabiliyor. Dudak hacminde artış isteyen ancak yüksek miktarda dolgu kullanılarak yapay bir görünüm istemeyen hastalara yapılan lip lift işlemi, doğal çözüm olması sebebiyle birkaç yıldır gittikçe artan bir popülariteye sahip oluyor.

Hacim kaybı yaşayan dudaklara dolgu yapılıyor

Yaşlanma sebebiyle dudak şeklinde değişimler ve renk solgunlukları gibi gözle görülebilir farklılıklar oluşabiliyor. Zamanla hacim kaybı yaşayan dudaklara ise dışardan müdahale yapılma ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Yapısal olarak ince dudaklara sahip olan kadınların yanında, nemini ve rengini kaybetmiş dudaklar için de dolgular oldukça etkileyici bir çözüm olabiliyor. Dişiliğin simgesi olarak değerlendirilen dudaklarda oluşan çizgili görünümü de yine dolgular sayesinde tedavi etmek mümkün oluyor.

Lip Lifting nedir?

Yaşa bağlı olarak ya da yanlış ve tekrarlayan dolgu uygulamaları sonrasında, üst dudak ile burun arasındaki filtrum denilen bölgede uzama oluşan hastalarda bu alanın kısaltılması ve dudak kırmızı bölgesinin daha yukarıya taşınması ile işlemine Lip Lift uygulaması adı veriliyor.

Yüzün yatay planda üçe bölünmesiyle alt 1/3’lük kısımda üst dudak ile burun arasındaki mesafenin, alt dudak-çene ucu arasındaki mesafeye 1-1.618 oranında olması alt yüz bölgesi için altın oran olarak tanımlanıyor. Estetik olarak bu orana sahip olmak isteyen hastalarda lip lift işlemi sıkça başvurulan yöntemlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor.

Lip lifting ideal gülüşü destekliyor

Üst dudağı olması gerekenden daha uzun olan kişilerin gülümserken dişlerinin görünmemesi ideal yüz ifadesinden mahrum kalmalarına neden olabiliyor. Lip lifting işlemi ise bu hastalarda da kalıcı bir çözüm sağladığı için oldukça popüler hale geliyor.

İşlem süresi; 35 dakika

Anestezi şekli; Lokal anestezi

İyileşme süresi; Günlük hayata hemen dönülebilirken, dikişler 7. günde alınıyor.

İlk bir hafta aşırı mimikten kaçınmak ve yüzüstü yatmamak tavsiye ediliyor.

İşlemin kalıcılığı: Kalıcı bir yöntemdir ve üst dudakta yer çekimi etkisi ile yeniden uzama oluşması için çok uzun yıllar geçmesi gereklidir.

Lip lifting sonrasında dolgu işlemi uygulanabilir



Lip lifting operasyonlarında üst dudak ve burnun birleştiği alanda burnun altından yapılan kesi ile fazla olarak değerlendirilen deri dokusu çıkarılıyor. Katlar halinde kapatılan kesideki dikişler cilt içine yerleştiriliyor. Cilt kenarları kesiyi göstermemek için hizalandıktan sonra ise cupid yayı olarak adlandırılan dudağın üstündeki tepe noktaları şekillendiriliyor. Dudak dolgunlaştırma ve lip lifting işlemleri birlikte gerçekleştirilebiliyor. Daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyenlere bu işlemden sonra dolgu işlemi de uygulanabiliyor.

Yaş sınırı bulunmuyor



18 yaşın üzerindeki herkese yapılabilen işlemler, yaş ile birlikte sarkan dudakları toparlamak veya yüzde oluşan mutsuz ifadeyi gidermek amacıyla tercih ediliyor. Çünkü yaşlanma belirtileri başlayan kişilerde üst dudak ve burun arasındaki mesafe yer çekimi etkisiyle genişleyebiliyor. Ayrıca dudaklar solgun ve doku kaybına uğramış gibi görülebiliyor. Bütün bu etkileri azaltmak için lip lifting ve dudak dolgusu işlemlerini bir arada yapmak sıklıkla öneriliyor.