Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEstetik Haberleri 'Liplifting' yöntemi nedir? 'Liplifting' yöntemi nasıl uygulanır?
05.12.2020 - 09:30 |

'Liplifting' yöntemi nedir? 'Liplifting' yöntemi nasıl uygulanır?

Güzellik tüm kadınların gündeminin ilk maddeleri arasında yer alıyor. Günümüzde artık küçük dokunuşlarla oldukça etkileyici sonuçlar elde edilebiliyor. Özellikle yüz çevresinde en çok dikkat çeken bölge olan dudaklar, yüz ifadesinde büyük bir rol oynuyor. Üst dudak bölgesinin uzunluğundan ya da dudak şeklinden memnun olmayanların sıklıkla tercih ettiği lip lift işlemi dudakları bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Özay Özkaya lip lift ve dudak dolgusu işlemi hakkında bilgi verdi.

Dolgun dudaklar yüz ifadesini etkiliyor

Dolgun ve orantılı dudak yapısına sahip olmak geçmişte olduğu gibi günümüzde de çekiciliğin sembollerinden biri. Dudak dolguları, en çok yapısal olarak ince dudak yapısına sahip bireylerde yüz estetiğini tamamlamak, bazı hastalarda da yaşa bağlı mimik hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları gidermek için sık sık uygulanan klinik işlemler arasında yer alıyor. Orantılı ve dolgun dudaklara sahip olmak isteyen bireylerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ancak bazı hastalara sadece dudak dolgusu uygulaması yapıldığında estetik olarak tatminkar sonuçlar almak mümkün olamayabiliyor. Dudak hacminde artış isteyen ancak yüksek miktarda dolgu kullanılarak yapay bir görünüm istemeyen hastalara yapılan lip lift işlemi, doğal çözüm olması sebebiyle birkaç yıldır gittikçe artan bir popülariteye sahip oluyor.

Hacim kaybı yaşayan dudaklara dolgu yapılıyor

Yaşlanma sebebiyle dudak şeklinde değişimler ve renk solgunlukları gibi gözle görülebilir farklılıklar oluşabiliyor. Zamanla hacim kaybı yaşayan dudaklara ise dışardan müdahale yapılma ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Yapısal olarak ince dudaklara sahip olan kadınların yanında, nemini ve rengini kaybetmiş dudaklar için de dolgular oldukça etkileyici bir çözüm olabiliyor. Dişiliğin simgesi olarak değerlendirilen dudaklarda oluşan çizgili görünümü de yine dolgular sayesinde tedavi etmek mümkün oluyor.

Lip Lifting nedir?

Yaşa bağlı olarak ya da yanlış ve tekrarlayan dolgu uygulamaları sonrasında, üst dudak ile burun arasındaki filtrum denilen bölgede uzama oluşan hastalarda bu alanın kısaltılması ve dudak kırmızı bölgesinin daha yukarıya taşınması ile işlemine Lip Lift uygulaması adı veriliyor.

Yüzün yatay planda üçe bölünmesiyle alt 1/3’lük kısımda üst dudak ile burun arasındaki mesafenin, alt dudak-çene ucu arasındaki mesafeye 1-1.618 oranında olması alt yüz bölgesi için altın oran olarak tanımlanıyor. Estetik olarak bu orana sahip olmak isteyen hastalarda lip lift işlemi sıkça başvurulan yöntemlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor.

Lip lifting ideal gülüşü destekliyor

Üst dudağı olması gerekenden daha uzun olan kişilerin gülümserken dişlerinin görünmemesi ideal yüz ifadesinden mahrum kalmalarına neden olabiliyor. Lip lifting işlemi ise bu hastalarda da kalıcı bir çözüm sağladığı için oldukça popüler hale geliyor.

İşlem süresi; 35 dakika

Anestezi şekli; Lokal anestezi

İyileşme süresi; Günlük hayata hemen dönülebilirken, dikişler 7. günde alınıyor.

İlk bir hafta aşırı mimikten kaçınmak ve yüzüstü yatmamak tavsiye ediliyor.

İşlemin kalıcılığı: Kalıcı bir yöntemdir ve üst dudakta yer çekimi etkisi ile yeniden uzama oluşması için çok uzun yıllar geçmesi gereklidir.

Lip lifting sonrasında dolgu işlemi uygulanabilir

Lip lifting operasyonlarında üst dudak ve burnun birleştiği alanda burnun altından yapılan kesi ile fazla olarak değerlendirilen deri dokusu çıkarılıyor. Katlar halinde kapatılan kesideki dikişler cilt içine yerleştiriliyor. Cilt kenarları kesiyi göstermemek için hizalandıktan sonra ise cupid yayı olarak adlandırılan dudağın üstündeki tepe noktaları şekillendiriliyor. Dudak dolgunlaştırma ve lip lifting işlemleri birlikte gerçekleştirilebiliyor. Daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyenlere bu işlemden sonra dolgu işlemi de uygulanabiliyor.

Yaş sınırı bulunmuyor

18 yaşın üzerindeki herkese yapılabilen işlemler, yaş ile birlikte sarkan dudakları toparlamak veya yüzde oluşan mutsuz ifadeyi gidermek amacıyla tercih ediliyor. Çünkü yaşlanma belirtileri başlayan kişilerde üst dudak ve burun arasındaki mesafe yer çekimi etkisiyle genişleyebiliyor. Ayrıca dudaklar solgun ve doku kaybına uğramış gibi görülebiliyor. Bütün bu etkileri azaltmak için lip lifting ve dudak dolgusu işlemlerini bir arada yapmak sıklıkla öneriliyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha sıcak ve girişken hissedebilirsiniz. Yaratıcı konular ve hayatınıza keyif katan konulara açık durarak gevşeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evde sizi duygusal açıdan daha fazla bağlayan ya da hassas kılan konular olabilir. Aynı zamanda evde daha meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün Aslan’da ilerlerken yakın çevrenizde daha fazla hareket ve konuşma gündeme gelebilir. Duygularınızı daha fazla anlatabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak duygusal nedenlerle daha fazla harcama da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ailevi konular ve sizi duygusal alanda meşgul eden durumlar var. Kendi kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kimi zaman geçmişten kaynaklanan bir konu ya da psikolojik bir hassasiyet bugün sizi daha çok meşgul edebilir. Aşırı gurur yaptığınız konulara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Duygusal açıdan gelecek beklentileriniz üzerinde daha fazla duruyor olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi öne çıkaran bazı işler ya da sorumluluklar gündeme gelebilir. Kendi işiniz ve unvanınızla ilgili konularda daha duyarlı davranabilirsiniz..Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay’ın uyumlu açısı altında kendinize daha fazla zaman ayırmaya ve eğlenmeye zaman ayırabilirsiniz. Yeni insanlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal alanda pek rahat geçmeyebilir. Babanızla ilgili bir konu ya da görevler nedeni ile kendinizi baskı altında, kriz içinde hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı durumlar, eşiniz ya da sevgilinizle ilgili bir konu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hayatın pozitif taraflarına bakmak için güzel nedenler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günü boş geçirmek yerine sevdiğiniz ya da önem verdiğiniz bir konu üzerinde daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Çalışkan davranabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluTutulmalar içinden geçiyoruz
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Rozasea (gül hastalığı) tedavisinde kullanılan yöntemler
Cevher Soydan
Cevher SoydanTutulanlar, tutulmayanlara anlatsın...
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluYaşamdan Portreler
Duygu Bay
Duygu BayInfluencer dünyasında başarılı olmanın sırrı ne? Ceren Kaya anlattı
Adil Yıldırım
Adil YıldırımHafta sonunu keyifli geçirmenin dayanılmaz hafifliği...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayal panosu
Senem Aydın
Senem AydınDanilo Zanna: Bu ülkeye sonsuz borcum var
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşŞef köşesi: Güveç kapama tarifi
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanBağırmadan çocuk büyütmek...
En Çok İzlenen Videolar
Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?
Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?
Pembe estetik nedir?Pembe estetik nedir?
Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanlar açıkladı: Bu besinler bağışıklık güçlendiriyor!

Uzmanlar açıkladı: Bu besinler bağışıklık güçlendiriyor!

'Liplifting' yöntemi nedir? 'Liplifting' yöntemi nasıl uygulanır?

'Liplifting' yöntemi nedir? 'Liplifting' yöntemi nasıl uygulanır?

2021'in güzellik trendleri neler olacak?

2021'in güzellik trendleri neler olacak?

Kahvenin daha önce hiç duymadığınız muhteşem faydaları

Kahvenin daha önce hiç duymadığınız muhteşem faydaları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet