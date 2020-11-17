Louis Vuitton yüksek modanın genel geçer kurallarını baştan yazıyor

Maison’un ikonik Monogram motifinin, Louis Vuitton Kadın Koleksiyonu Artistik Direktörü Nicolas Ghesquière tarafından yeniden yorumlandığı; ilk kez Sonbahar-Kış 2020 Show’unda karşılaştığımız Since 1854 jakar kumaş, ayakkabılar ile öylesine oyuncu bir şekilde buluşuyor ki, bu ayakkabılardan etkilenmemek imkansız hale geliyor.

Silhouette ve Podium modelinde jakar kanvas, topuklarda karşımıza çıkarken, eşsiz tasarımı, oversize tabanı ve futuristik modeliyle Louis Vuitton’un ikonik snekar’ı haline gelen LV Archlight modelini ise adeta sarmalıyor. LV Beaubourg derbi ayakkabılarında cömert bir şekilde yer alan kanvasın Chelsea modelinde ise ‘’boyish’’ etkisi inkar edilemez. Militer ilhamının, Monogram’ın oyunculuğuyla bir araya geldiği Metropolis ve Matador modelleri ise adeta Western bir rüzgar estiriyor.

Yüksek topuklular, botlar ve sandaletlere kadar geniş bir yelpazede sunulan bu koleksiyon, iddialı gardıroplarda yerini almaya hazırlanıyor.