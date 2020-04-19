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19.04.2020 - 22:23 |

Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Lüfer Balığı Pişirme

Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini yüksek oranda barındıran lüfer, en sağlıklı beyaz etler arasında yer almaktadır. Pek çok insan lüfer nasıl pişirilir merak etmekte ve araştırmaktadır. Antioksidan özelliği de taşıyan babalık ayrıca oldukça lezzetlidir. Peki, lüfer balığı nasıl pişirilir? İşte tavada ve ızgarada lüfer balığı pişirme hakkında bilgiler.

Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Lüfer Balığı Pişirme

Mayıs ayının sonlarında üreme dönemine giren lüfer balığı, haziran ayının ilk haftasına kadar bunu sürdürmeye devam eder. Eylül itibariyle ise Karadeniz üzerinden İstanbul boğazına geçiş yapan lüfer, muhteşem lezzeti ile sofralara misafir olmaya başlar.

Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir?

Oldukça etli bir beyaz balık olarak öne çıkan lüfer, tava ve ızgara üzerinden pişirme yöntemi ile sofraları süsler. Ayrıca ebadına bağlı olarak salata, tuzlama, haşlamaya da köfte olarak da değerlendirilmektedir. Birbirinden farklı baharatlar ile çok daha büyük bir lezzet sunan lüfer balığı, özellikle defneyaprağı eşliğinde harika bir uyum sağlamaktadır.

Lüfer balığının içi ve dışı öncelikle detaylı biçimde su ile yıkanmalıdır. Ardından tuz ve karabiber ile dikkatli şekilde sarmalanması gerekir. Halka biçimde dilimlenmiş olan yeşilbiberler iç harcı olarak kullanılır. Diğer taraftan alüminyum folyo ile her balık dikkatli şekilde sarılmalıdır. Folyoya sarılmasının ardından içerisine yağlı biber karışımı eklenmelidir. 1 defneyaprağı ve bir limonun da eklenmesi gerekir. Alüminyum folyo üzerinden balıklara paket halini vermeniz gerekir. Yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar 175 derecede pişirilmesi yeterlidir.

Tavada ve Izgarada Lüfer Balığı Pişirme

Hem tavada hem de ızgarada lüfer balığı pişirilebilmektedir. Birbirinden farklı lezzetler sunma olanağı tanıyan bu yöntem sayesinde, farklı zamanlarda harika lezzetlere şahitlik edebilirsiniz. Tabii bunun için hangi yöntem olursa olsun ele alınması gereken bazı malzemeler bulunmaktadır.

- 4 veya 6 tane lüfer balığı,
- 3-4 adet yeşil sivri biber,
- 2 yemek kaşığı tereyağı,
- 1 çay kaşığı kadar karabiber,
- 1 çay kaşığı tuz,
- Alüminyum folyo,
- Balık sayısına bağlı olarak kuru defneyaprağı,
- 1 adet ince şeklinde dilimlenmiş limon,

Bu malzemeler ele alınarak her iki yöntem ile de lüfer balığı pişirilebilir.

 

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