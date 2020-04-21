Lüfer balığı nasıl pişirilir? Tavada ve ızgarada lüfer balığı pişirme

Mayıs ayının sonlarında üreme dönemine giren lüfer balığı, haziran ayının ilk haftasına kadar bunu sürdürmeye devam eder. Eylül itibariyle ise Karadeniz üzerinden İstanbul boğazına geçiş yapan lüfer, muhteşem lezzeti ile sofralara misafir olmaya başlar.

Lüfer Balığı Nasıl Pişirilir?

Fırınlama, ızgara ve buğulama gibi değişik metotlar ile pişirilen Lüfer balıkları, boyutuna göre tuzlama, haşlama, salata ve köfte şeklinde de tüketilmekte olan bir balıktır. Bunun yanı sıra her şekilde lezzetli olan lüfer balığının ızgara ve tava da pişirilmesine yönelik ipucu vermek önemli olacaktır.

Birbirinden farklı baharatlar ile çok daha büyük bir lezzet sunan lüfer balığı, özellikle defne yaprağı eşliğinde harika bir uyum sağlamaktadır.

Lüfer balığının içi ve dışı öncelikle detaylı biçimde su ile yıkanmalıdır. Ardından tuz ve karabiber ile dikkatli şekilde sarmalanması gerekir. Halka biçimde dilimlenmiş olan yeşilbiberler iç harcı olarak kullanılır. Diğer taraftan alüminyum folyo ile her balık dikkatli şekilde sarılmalıdır. Folyoya sarılmasının ardından içerisine yağlı biber karışımı eklenmelidir. 1 defneyaprağı ve bir limonun da eklenmesi gerekir.

Alüminyum folyo üzerinden balıklara paket halini vermeniz gerekir. Yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar 175 derecede pişirilmesi yeterlidir.

TAVADA VE IZGARADA LÜFER BALIĞI PİŞİRME

Tavada Lüfer balığının pişirilmesi için

Tavada Lüfer balıklarının pişirilmesi için öncelikle ayıklanıp temizlenen balıkların tuzlu süt içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Bu şekilde tuzlu süt içerisinde bekletilen balıkların suyu alındıktan sonra una bulanarak kızartılırsa balığın içerisindeki yağ dışarıda suyuysa içeride kalır. Bu durum ise, Lüfer balıklarının kurumasını önleyerek daha fazla lezzet kazanmasına katkı sağlar.

Balık kızartılırken bir taraf pişirilmeden öbür tarafı çevrilmemelidir. Bu balığın dağılmasına neden olur. Tavayı hafif biçimde sallayarak balıklar kızartılmalıdır. bununla beraber balık tavaya yapışması önlenir.

Kızartılmış olan balıklar ikiden çok tava içerisine konulmamalıdır. Bu yağın soğumasına sebep olup, balıklar yağ çeker. Yalnızca beyaz etli Lüfer balıkların süt içerisinde bekletilmektedir.

Izgarada Lüfer balığının pişirilmesi için

Lüfer balıkları yıkanmalıdır. Balıkların kuyruğundan baş bölümüne dek bıçağın sırtıyla pullar kazınarak içi temizlenir. Ardından balıklar iyice yıkanır. Balıkların yan taraflarına bıçak ile çentik atılır. Balıkların karın bölümüne karabiber ve tuz sürülür.

Derileri tuzlanan balıklar 15- 20 dakika kadar bekletilir. Izgaraya yerleştirilen balıklar, kızarana dek pişirilir. Balıklar piştikten sonra sunum adına Lüfer balıkları servis tabağına alınarak; roka, turp, havuç, soğan, limon gibi sebzelerle bir araya getirilerek servis yapılabilir.

Hem tavada hem de ızgarada lüfer balığı pişirilebilmektedir. Birbirinden farklı lezzetler sunma olanağı tanıyan bu yöntem sayesinde, farklı zamanlarda harika lezzetlere şahitlik edebilirsiniz. Tabii bunun için hangi yöntem olursa olsun ele alınması gereken bazı malzemeler bulunmaktadır.

- 4 veya 6 tane lüfer balığı,

- 3-4 adet yeşil sivri biber,

- 2 yemek kaşığı tereyağı,

- 1 çay kaşığı kadar karabiber,

- 1 çay kaşığı tuz,

- Alüminyum folyo,

- Balık sayısına bağlı olarak kuru defneyaprağı,

- 1 adet ince şeklinde dilimlenmiş limon

Bu malzemeler ele alınarak her iki yöntem ile de lüfer balığı pişirilebilir.