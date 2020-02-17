Lüksün yeni halini deneyimlemeye hazır mısınız?

Conrad İstanbul Bosphorus, 27-28 Şubat tarihlerinde, alışveriş, sanat, lüks deneyimler ve alanında uzman konuşmacılarla dolu iki gün yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü tasarımcıların ve lüks markaların bir araya geleceği “Inspired Luxe” etkinliğinde workshoplar, ilham veren konuşmacılar ve sanat eserleri de yer alacak. Etkinlik süresince, kadın modasına yönelik güçlü tasarımlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü EzraTuba markasının Conrad otelinden ilham alarak tasarladığı özel kokteyl kıyafetleri de satışa çıkacak.

Organizasyonda ayrıca, L’Orient22’nin bünyesinde bulunan Lübnanlı ve Amerikalı mücevher tasarımcılarının özel koleksiyonu ve JOIN US’dan trikonun DNA’sını değiştiren göz alıcı triko parçalar da yer alacak.

Ev dekorasyonundan, koleksiyon kitaplara kadar zengin bir içeriğin satışa sunulacağı etkinlik, ünlü konukların yer alacağı konuşmalara da sahne olacak. İki gün boyunca, moderatörlüğünü güzellik editörü Elif Akça’nın üsteleneceği ve “Güzellik” üzerine sohbetlerin gerçekleşeceği etkinliklerde katılımcılar sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

27-28 Şubat tarihlerinde, 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak olan organizasyonda ilk gün saat 20.30’da ünlü konukları ile beraber erkek modasında kişiselleştirilme; ikinci akşam ise yine ünlü konukların katılımı ve Gazeteci/Sanat Eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Fashion&Art Talk’ta sanat ve moda konuları masaya yatırılacak.

Conrad Bosphorus İstanbul’un ünlü şefi Ziya Çıkrıkcı tarafından hazırlanacak ikramlar ve özel menülerle misafirleri bir lezzet ziyafeti de bekleyecek.