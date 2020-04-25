"Maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız"
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Bu hafta Ay büyürken düşüncelerimizi daha somut ve uygulayıcı hale getirebiliriz. Koşullar bizi farklı davranmaya götürüyor. Özellikle maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız. 27’sinde Merkür Boğa burcuna ilerleyerek daha gerçekçi düşünmeye başlayabiliriz. Sabırlı olmak önemli. Düşüncelerimizi uygulamaya koyabilmek için adım adım ilerlemek durumundayız. 30’undaki ilk dördün son derece kararlı davranabileceğimizi, yaptığımız işe kalbimizi koyacağımızı anlatmakta. Bugünlerde yeni uygulamalar, yeni fikirler ve çok daha farklı yaklaşımlar geliştirebiliriz. Uygulayıcı davranacağız.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
26 Nisan Pazar
Bugün arkadaşlıklar ve sohbetler açısından hareketli bir gün. Sanatsal uğraşlara zaman ayrılabilir.
27 Nisan Pazartesi
Değişen koşullar nedeni ile sağlam bir karar vermek kolay olmayabilir.
28 Nisan Salı
Parasal konular üzerinde daha fazla durma ihtiyacı hissedebiliriz. Endişeler var.
29 Nisan Çarşamba
Hassasiyetler var. Ailevi işler ve ortaklaşa konularda daha dikkatli olalım.
30 Nisan Perşembe
Oldukça kararlıyız. İsteklerimizi öne koyabiliriz. Ancak sabırlı da olmak gerekecek.
1 Mayıs Cuma
Bugün tartışmalara ve kişisel çatışmalara girmemeye dikkat edelim.
2 Mayıs Cumartesi
Daha gerçekçi ve pratik davranabiliriz. Yaratıcı olabileceğimiz imkanlar var.