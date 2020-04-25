MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri "Maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız"
25.04.2020 - 00:00 |

"Maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız"

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

"Maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız"

Bu hafta Ay büyürken düşüncelerimizi daha somut ve uygulayıcı hale getirebiliriz. Koşullar bizi farklı davranmaya götürüyor. Özellikle maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız. 27’sinde Merkür Boğa burcuna ilerleyerek daha gerçekçi düşünmeye başlayabiliriz. Sabırlı olmak önemli. Düşüncelerimizi uygulamaya koyabilmek için adım adım ilerlemek durumundayız. 30’undaki ilk dördün son derece kararlı davranabileceğimizi, yaptığımız işe kalbimizi koyacağımızı anlatmakta. Bugünlerde yeni uygulamalar, yeni fikirler ve çok daha farklı yaklaşımlar geliştirebiliriz. Uygulayıcı davranacağız.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

26 Nisan Pazar

Bugün arkadaşlıklar ve sohbetler açısından hareketli bir gün. Sanatsal uğraşlara zaman ayrılabilir.

27 Nisan Pazartesi

Değişen koşullar nedeni ile sağlam bir karar vermek kolay olmayabilir.

28 Nisan Salı

Parasal konular üzerinde daha fazla durma ihtiyacı hissedebiliriz. Endişeler var.

29 Nisan Çarşamba

Hassasiyetler var. Ailevi işler ve ortaklaşa konularda daha dikkatli olalım.

30 Nisan Perşembe

Oldukça kararlıyız. İsteklerimizi öne koyabiliriz. Ancak sabırlı da olmak gerekecek.

1 Mayıs Cuma

Bugün tartışmalara ve kişisel çatışmalara girmemeye dikkat edelim.

2 Mayıs Cumartesi

Daha gerçekçi ve pratik davranabiliriz. Yaratıcı olabileceğimiz imkanlar var.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çevresel değişiklikler ve yeni düşünceler gündeme daha çok gelebilir.  Daha çok hareket ve değişiklik içindesiniz, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili konular yenilikler dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız. İyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz. Sağlık da önemli.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Yasemin Gazanker
Yasemin GazankerBitkilerle Şifalanın
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluTravmalara Yolculuk
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıMikometrik Burun Estetiği
Nur Demir
Nur DemirYılın en şanslı altın günü
Hülya Nida
Hülya NidaBoğa burcunda Yeniay
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtKoronavirüs nedeniyle sık yıkadığımız ellerimizi egzamadan nasıl koruruz?
House Of Div
House Of DivAz kalorili "çakma" tarifler
Adil Yıldırım
Adil YıldırımUzun ilişkilerin gizemli sırrı nedir?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalSusama hissi - Kronik yorgunluk - Ağrı
Serap Oğuz Tan
Serap Oğuz TanSerap Oğuz Tan girişimciliği
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık açıkladı! Ramazanda alınması gereken 12 tedbir

Bakanlık açıkladı! Ramazanda alınması gereken 12 tedbir

Aşkım Kapışmak Pembenar'a konuk oluyor!

Aşkım Kapışmak Pembenar'a konuk oluyor!

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

Fantastik Ne Demek? Tdk'ya Göre Fantastiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fantastik Ne Demek? Tdk'ya Göre Fantastiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sıradaki Haber