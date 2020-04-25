"Maddi konularda stratejik düşünmek durumundayız"

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AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün çevresel değişiklikler ve yeni düşünceler gündeme daha çok gelebilir. Daha çok hareket ve değişiklik içindesiniz, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili konular yenilikler dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız. İyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz. Sağlık da önemli.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku Devamını Oku