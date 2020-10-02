Maden Suyu Faydaları Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Yeraltı sularından elde edilen maden suyu, en doğal kaynaklar içerisinde bulunmaktadır. Özellikle bünyesinde bulundurduğu mineraller ile beraber pek çok farklı fayda sunduğunu dile getirmek mümkün. Çeşitli mineral ve gazların bir araya gelmesiyle yer altında oluşan maden suyu, yağmur ve kar sularının birikmesi ile meydana gelir. Bu doğrultuda tamamen doğal yapısı ile beraber birçok önemli fayda sunuyor.

Maden Suyu Faydaları Nedir?

Pek çok insan maden suyunun faydalarını merak etmekte ve internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir.

- Maden suyu içeriğindeki kalsiyum ve florür ile diş ve diş etlerini desteklemektedir.

- Ayrıca kemik sağlığını korur ve daha fazla güçlendirir.

- Sinir sisteminde uyarı iletimini güçlendirir.

- Kanın pıhtılaşma özelliğini arttırır.

- Maden suyu içeriğinde yer alan magnezyum kalp sağlığını korur.

- Kas ağrılarını giderir ve krampı önler.

- Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.

- Safra kesesi ve kalın bağırsak fonksiyonlarında önemli bir rol oynar.

- Cildi ve saçları beslemesi ile canlılık kazandırır.

- Hamilelik döneminde kalsiyum ve magnezyum katkısı sağlar.

Bu gibi pek çok özelliği ile beraber maden suyu periyodik olarak düzenli şekilde tüketilebilir.

Maden Suyu Özellikleri Nelerdir?

Maden suyunun en önemli özellikleri içerisinde barındırdığı zengin mineral kaynakları yatıyor. Özellikle florür ve magnezyum ile beraber kalsiyum içeriği, insan sağlığı konusunda olumlu yönde ciddi bir potansiyel teşkil etmektedir. Başta kemik ve diş sağlığı olmak üzere pek çok organ üzerinde etki sağlar. En önemlisi maden suyu sindirim sistemine katkı verir ve yiyeceklerden sonra rahatlama imkanı sunar.

Maden Suyu Eksiklikleri Nelerdir?

Maden suyu faydaları olması ile beraber bazı kişiler için eksikleri ile de öne çıkıyor. Özellikle böbrek ve kalp ile hipertansiyon hastalarının yanı sıra, düşük tuz/sodyum içeriğine sahip diyet uygulayan kişilerin maden suyu içmemesi önerilir. Hassas bağırsakları sahip olan kişiler adına, sindirim sisteminde istenmeyen durumlar yaratabilir. Bu durumların dışında maden suyu doğal bir yapı altında güvenli şekilde tüketebilir.

Maden Suyu ile Soda Arasındaki Fark

Maden suyu doğal yapı içeren mineraller ve gazlardan oluşan bir sudur. Soda ise suyun bir karbonat ile karıştırılması neticesinde meydana gelen bir tür içecektir. Aynı zamanda bunun yapay içecek olduğunu söylemek mümkün. Ancak bazı sodalar içerisinde yeterli miktarda mineral kaynağı da yer alıyor.