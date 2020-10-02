Mama Gönder’in bu yılki hedefi 50 ton mama!

Getir, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için harekete geçti. 5 yılda 50 ton mama toplayarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile ihtiyaç sahibi hayvan bakımevlerine 330 bin kap mama yardımı götüren Getir, bu yıl hayvansever kullanıcılarının desteği ile iyilik rekoru kırarak tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor.

Seçimi Hayvanseverlere Bıraktı

Bu sene Mama Gönder projesine Yardım Maması ürününü de dahil eden Getir, patili dostlarımıza destek olmak için seçimi duyarlı kullanıcılarına bıraktı. Getir kullanıcılarının satın alacağı her ‘Yardım Maması’ karşılığında barınaktaki patili dostlarımıza 10 kap mama ulaştırılacak. Hayvanseverler, sadece ‘Yardım Maması’ ürününü alarak ya da siparişlerine ekleyerek projeye destek olabilecek. Satın alınan her Yardım Maması, kullanıcıların adresleri yerine, sene boyunca HAYTAP’ın yönlendirdiği ihtiyaç sahibi hayvan bakımevlerine toplu şekilde teslim edilecek.

Ayrıca projenin daha fazla sayıda patili dostumuza fayda sağlayabilmesi için 1 Ekim’den itibaren kedi ve köpek mamaları Getir’de yüzde 40 indirimli satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Getir, kullanıcılarının sokaktaki minik dostları için alacağı her indirimli mamaya karşılık barınaktaki bir hayvanın 2 kap mama ihtiyacını da karşılayacak.

Getir, Pandemi Döneminde de Patili Dostlarımızı Unutmamıştı

Getir, Mama Gönder projesine ek olarak pandemi döneminde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını beslemek için Haziran ayında ‘Yardım Maması’ projesini başlatmış ve kullanıcıları sayesinde 23 ton mama toplamıştı. Toplanılan mamalar, HAYTAP iş birliği ile Türkiye’nin çeşitli illerindeki sokak hayvanlarına ulaştırılmıştı.

‘İyilik Rekoru’na desteğinizle ‘bir kap’ daha yakınız!

2015 yılında ‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla yola çıkan Getir, herkesi bu zor günlerde patili dostlarımız için bir kez daha desteğe davet ediyor. Evcil hayvan sahibi olsun, olmasın tüm duyarlı kullanıcılarına seslenen Getir, verilen her desteğin sokak ve barınak hayvanları için anlamını vurgulayarak ‘desteğinizle bir kap daha yakın!’ diyor.

İyilik Rekoru’na ulaşıldığında toplanan mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek ve sokaktaki patili dostlarımızı beslemek için kullanılacak.

#sokakhayvanlaridoysun

#barinakhayvanlaridoysun