Mangalda lezzetli et pişirmenin sırrı buymuş!
Sevdiklerinizle birlikte yapacağınız en keyifli aktiviteler arasında yer alan mangalın daha lezzetli olmasının sırrı, etlerin mangala özel marine edilmesinden geçiyor. İşte "Mangalda et nasıl pişirilir?" diye soranlara etin uzmanından marinasyon sırları...
Yaz ayları denilince akla ilk gelen aktiviteler arasında mangal yer alıyor. İster bahçede, ister balkonda, isterseniz de uygun açık bir alanda mangal yaparak sevdiklerinize harika etler pişirebilirsiniz. Ancak mangaldan daha fazla keyif almak istiyorsanız, eti mangala özel marine ederek hazırlamanız gerekiyor. Bonfilet, mangalda lezzetli etler pişirmeniz için en özel marine tarifini sizler için paylaştı...
Malzemeler
Dana antrikot
Ayçiçek yağı
Elma sirkesi
Worcestershire sos
1 yemek kaşığı şeker
Kurutulmuş soğan tozu
Sarımsak tozu
Hardal tohumu
1 yemek kaşığı acı sos
1 adet sarımsak
Karabiber
Yapılışı
-Öncelikle ayçiçek yağını, elma sirkesini, worcestershire sosunu, şekeri, kurutulmuş soğan tozunu, sarımsak tozunu, hardal tohumunu ve acı sosu bir kapta karıştırın.
-Ardından üzerine sarımsağı, ince bir rende ile rendeleyin.
-Eklenen tüm malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın.
- En son ise karabiber ekleyin. Karabiberi isteğe bağlı olarak daha fazla da ekleyebilirsiniz.
-Dana antrikotları, etin tüm yüzeyi sosun içerisinde kalacak şekilde sosa bulayın.
- En son adımda, marine ettiğiniz antrikotları 3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. 3-5 saat yeterli olacaktır. Daha fazla buzdolabında beklemesi, eti olumsuz etkileyecektir.