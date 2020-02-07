07.02.2020 - 15:15 |
Mantar güveç nasıl yapılır? | Güveçte mantar sote tarifi
Mantar güveç nasıl yapılır arayanlar için Canan Kurban güveçte mantar sote tarifini paylaştı. İster ana yemek, ister ara sıcak olarak yiyebileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir mantar güveç tarifi
Güveçte mantar sote tarifi arayanlar için Canan Kurban mantar güveç nasıl yapılır anlattı. İşte malzemeler!
Mantar güveç tarifi malzemeleri:
450 gr mantar
1 Domates
1 Kuru soğan
1 Sivri biber
1 Diş sarımsak
1 Yemek kaşığı domates salçası
Kaşar Peyniri
Tuz
Pul biber
Mantar güveç nasıl yapılır?
Canan Kurban'ın mantar güveç tarifi için videomuzu izleyebilirsiniz.
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