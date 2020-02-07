Mantar güveç nasıl yapılır? | Güveçte mantar sote tarifi

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BALIK

Bugün Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız konulara doğru çekilebilirsiniz. Geçmişe yönelik konular gün yüzüne çıkabilir. Gün içinde işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Evdeki işlerinizi tamamlayabileceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Zihinsel açıdan hareketli ve yararlı bir gündesiniz. Yakın çevrenizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş yerinde toplantı ve yazılı iletişimin yoğun olduğu zamanlar var. Alınması gereken kararlarda veya imzalanacak sözleşmelerde dikkatli olunmasında yarar var. Konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizle ilgili heyecanlı gelişmeler olabilir. Bazı konularda abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. İşle ilgili konularda, başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal konularda ciddi kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Keyifli bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Duygusal olarak hoşlandığınız konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi bitirebilir veya ufak tefek işlerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bilemediğiniz konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden başınıza gelen olaylara karşı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda konsantrasyonunuzu toplamakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar alırken özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Geleceğinizle ilgili beklentiler gününüzü etkileyebilir. Düşünce açısından heyecanlı ve yararlı bir gün. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dağınık enerjiler içinde duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Dernekte yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Toplum önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için heyecan duyabilirsiniz. Bazı davranışlarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye özen gösterin. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Uluslararası konular gündeminizi oluşturabilir. Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilir ve onaylanma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek daha kolay olabilir. Bu da sizi olaylara karşı daha iyimser yapabilir. Hayat felsefeleriniz ve inançlarınız hakkında konuşmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konularla ilgili ciddi kararlar vermekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Dağınık enerjiler var. Ortaklı para konuları gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşulların etkisi altında kalabilirsiniz. Kendinizi aşma ve yenilenme sürecine girme isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konular bugünde gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışında olacağınız zamanlar var. Zihinsel açıdan heyecan duyduğunuz konulara yoğunlaşmak isteği içinde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerde abartıya kaçma eğilimindesiniz. İşlerinizde konsantre olamayabilirsiniz. Günün büyük bir kısmı, iyimserlik içinde geçecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgilenmek istemeyeceğiniz zamanlar olabilir. İleriye dair plan ve program yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde dağınık enerjiler söz konusu, duygusal açıdan etki altında olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku