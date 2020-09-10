Mars geri gidiyor!

Bugün ne yapılabilir? Eylem, mücadele ve savunma gezegeni Mars bugün geri harekete başladı. Mars’ın bu hareketi 14 Kasım’a kadar sürerken, pek çok alanda istek ve girişimlerimizin yavaşlaması söz konusu. Bugün pek çok açıdan test edici olabilir. En iyisini yapmak için şartları zorluyor olabiliriz. Hareket, iletişim ve eğitsel konularda oldukça hızlıyız.

Nelerden kaçınmalı? Bugün başkalarından beklentilerimizde de dikkatli olmalıyız. Kimi zaman ilişkilerimizde aşırı hayalcilik, ihmalkarlık yanlışlıklara ve aldanmalara yol açabilir. Fark edemediğimiz durumlar yüzünden beraberliklerde sıkıntılar yaşayabiliriz. Özellikle öğle saatlerinde sınırlarımızı bilmek ve gerçekçi davranmak yönünde test edilebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Yönetici Yeteneklerimize odaklanalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.