Mars Saka burcunda

Bugün ne yapılabilir? Mücadele ve savaş gezegeni Mars bugün Saka burcuna geçiyor. Burada Satürn’le yan yana gelmesi bu dönemde gruplar, insan toplulukları ve sosyal konularla ilgili sıkıntıların öne çıkabileceğini göstermekte. Bugünlerde iletişim, görüşmeler ve ulaşımla ilgili konularda hızlı değişiklikler gündeme gelebilir. Yeni haber ve değişikliklerle karar verebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Sabah erken saatlerde daha esnek olmak gerekiyor. Pek çok yenilik söz konusu. Ancak gün boyunca belirsizlikler ya da bizi pasifize eden durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle akşam saatlerinde dağınıklık yaşayabiliriz. Düşüncelerimizi toplamak pek kolay değil. Saat 18:10’dan itibaren boşluğa giren Ay daha çok beklemede kalınacağını göstermekte.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Baykuş Adil davranmaya özen gösterelim. Bu burç bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar söz konusu. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.