Mars’a dikkat

Bugün ne yapılabilir? Bugün Mars kritik bir noktadan, güney bendinden geçiyor. Böyle zamanlarda aksaklıklar, kazalar ya da ani hareketlerin neden olabileceği problemler ortaya çıkabilir. Özellikle duygusal nedenlerden ötürü gereksiz çıkışlar yapabiliriz. Daha sakin ve öngörülü kalmaya dikkat edelim. Sabah saatlerinde iş ve organizasyonel konularda daha esnek olmak fayda getirecek.

Nelerden kaçınmalı? Daha disiplinli, kontrollü olmak durumundayız. Bugün yeteneklerimizi, zekamızı daha verimli şekilde kullanmaya bakalım. Eğer sinirlerimize hakim olursak çok şey başarabiliriz. Öğle sonrasında daha verimli olabileceğimiz zamanlar var. Acele ile çıkışlar yapmamaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Mısır Yeteneklerimizi kullanabiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.