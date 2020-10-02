Mart Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Bilindiği gibi Mart ayı ilkbaharın ilk ayıdır. Bu sebeple kış meyve ve sebzelerinden bir kısmı devam ederken artık bahar meyve ve sebzeleri de yavaş yavaş çıkmaya başlar.

Mart Meyve Sebzeleri Hangileridir?

Enginar: Enginar Mart ayında çıkan sebzelerden bir tanesidir ve oldukça da faydalıdır. En önemli özelliği kanı temizlemesidir. Bunun yanında düzenli tüketildiği zaman bağışıklığın güçlenmesine de yardımcı olur. Enginar tam bir karaciğer dostudur. Pek çok vitamini de bünyesinde bulundurmaktadır.

Bezelye: Bezelye aslında baklagiller grubuna aitmiş gibi görünse de bünyesinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sebebi ile sebze grubuna girmektedir. Mart ayında çıkan sebzelerden bir tanesidir. Pek çok minerali bünyesinde bulundurur. Bu sebeple de kanserden koruma özelliği vardır. Mart ayında çıkan bu sebze yaz boyunca sofralarımızı süslemektedir.

Yeşil Erik: Baharın gelmesi ile birlikte kuşkusuz çıkması dört gözle beklenen meyve yeşil eriktir. Yeşil erik hasadı ilk olarak Mart ayında başlamaktadır. Özellikle yeşil erik hamile kadınlar tarafından çok sevilmekte ve tüketilmektedir.

Bakla: Baharın en erken çıkan sebzelerinden biri de bakladır. İçeriğinde kalsiyum, protein ve demir gibi mineraller bulunur ve oldukça sağlıklı bir sebzedir. Bunun yanında kas kramplarını engelleyen magnezyum ve potasyum isimli mineralleri de bünyesinde bulundurur. Mart ayında çıkan bu sebze çok kısa sürede tükenmektedir. Bu sebeple çıktığı zamanlar en az birkaç kere taze taze tüketilmesin de fayda vardır.

Ananas: Ananas bilindiği gibi tropik bir meyvedir. Ancak her mevsim market ve pazarlar da görmek mümkündür. Ancak Ananas meyvesi Mart ayında hasat edilen meyvelerden bir tanesidir. Yetiştiği bölgeye göre bu hasatlar Temmuz ayına kadar sürebilmektedir. Ananas bünyesinde yüksek lif bulunur. Bu sebeple de bağışıklığın güçlenmesinde oldukça önemli bir rol oynar. İçeriğinde çinkonun yanı sıra yüksek oranda B ve C vitaminleri de vardır. Ananasın sindirimi de kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Avokado: Avokado oldukça faydalı ve doymuş yağ bakımından zengin bir meyvedir. Avokado tatlı ya da tuzlu bir şekilde tüketilebilir. Çinko bakımından oldukça zengindir. Bunun yanında A vitamini de bünyesinde bolca bulunduğu için bağışıklığın güçlenmesine fayda sağlamaktadır. A vitamini sebebi ile göz sağlığı için de oldukça faydalıdır.