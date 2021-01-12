Mastit nedir, neden olur? Memede mastit (meme iltihabı) nasıl geçer?

Mastit, ateş, halsizlik, yorgunluk, memede kızarıklık ve ağrı şikayetleri ile birlikte meydana gelen süt kanallarının tıkanması nedeni ile oluşan ve genellikle enfeksiyon ile seyreden bir meme inflamasyonudur.



Mastit neden olur?



Mastitin meydana gelmesinde etki eden durumlar şunlardır:

-Aniden sütten kesilme,

-Bebeği düzensiz emzirme sonucunda süt kanallarının tıkanması ya da dolması,

-Dar kıyafetler ya da memeye baskı uygulama (Bunun için çok sıkı araba kemerlerinden ve koltuk kemerlerinden kaçınmalı, sırt çantası kullanmamaya özen göstermelisiniz.)

-Bebeğin memeyi yeterli ve doğru bir şekilde tutmaması,

-Meme uçlarında oluşan yara ya da çatlaklardan dolayı bebeği emzirememe,

-İşe geri dönülmesinden dolayı bebeği yeteri kadar emzirememek.

Memede mastit (meme iltihabı) nasıl geçer?



Memede mastit farklı tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edilebilir. Master tedavisinde genellikle 10-14 gün boyunca antibiyotik tedavisi uygulanır. Doktorunuz hafif bir ağrı kesici önererek sancılarınızın azalmasına yardımcı olabilir. Emzirme dönemindeki ayarlamalar Master tedavisi için çok önemlidir.



Emzirirken süt kanallarının tamamen boşaltılması ve bebeğin düzgün bir şekilde memeye yakınlaştırılması gerekir. Düzenli olarak emzirme pozisyonunuzu değiştirmeniz önemlidir. Annenin günde en az 1,5-2 litre su tüketmesi gerekir. Aynı zamanda bolca dinlenmesi gerekir. Bebeğinizi emzirmekten vazgeçmemeli ve doktorunuzun önerdiği kremleri sürmelisiniz. Antibiyotik kullanımından sonra mastit sorununda herhangi bir gerileme olmamışsa daha fazla test yapılması gerekebilir.



Mastitin en çok görülen belirtileri



Mastit, her yeni annenin korkulu rüyasıdır. Mastit, göğüs dokusunun enfeksiyonu sonucunda iltihaplanması ile ortaya çıkar. Emziren annelerde en çok 6-12. haftalarda etkiler. Ancak daha sonraki haftalarda da olabilir. Mastit süreci, çok sancılı olabilir. Ama olabildiğince bebeğinizi emzirmeye devam etmeniz gerekir. Bu ağrı ve sancıları azaltmak için hafif bir ağrı kesici içebilir ve doktorunuzun önerdiği merhemleri sürebilirsiniz. Mastit oluşumunu önlemek için meme kanallarının tamamen boşaltılması çok önemlidir.

Mastitin önlenemediği durumlarda şu belirtiler meydana gelir:

-Meme hassasiyeti

-Memenin bir bölümünde aşırı sıcaklık hissedilmesi

-Sürekli bir halsizlik hissi ve hasta gibi hissetmek

-Meme kızarması ya da şişmesi

-Yüksek ateş

-Ciltte kızarıklık

-Emzirirken ya da normal zamanda ağrı ve sürekli yanma hissi