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31.12.2020 - 11:21 |

Akıllı peeling nedir? Akıllı peeling yönteminin cilt üzerinde etkisi nedir?

Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız bu dönemde mevsimin de etkisiyle cildimizde bazı olumsuzluklar yaşanabiliyor. Kış aylarında havanın kuruması ve soğuması ile ve de yaşadığımız ortamdaki yapay ışıklandırmanın olumsuz etkileriyle beraber bir süre sonra cildimiz solgunlaşıp, matlaşıyor. Bu da kişide yorgun, bitkin ve mutsuz bir yüz görüntüsü ortaya çıkarabiliyor. Dr. Sevgi Ekiyor, cildimizi kısa sürede canlandıran, temizleyen ve yenileyen uygulamalardan biri olan akıllı peeling hakkında bilgi verdi.

Akıllı peeling nedir? Akıllı peeling yönteminin cilt üzerinde etkisi nedir?
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Ciltte bu dönemde ortaya çıkan olumsuzlukları gidermenin pratik yöntemlerinden biri her mevsim uygulanabilen ve hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine uygun invaziv olmayan akıllı peeling. Akıllı peelingin diğer peelinglerden ayırıcı en önemli özelliklerinden biri uygulandığı zaman ciltte hiç agresif bir tepki olmaması, seanstan sonra hastaların normal hayatlarına devam etmesi ve seans sonrası cilt gerginliği ve parlaklığının başlayarak günler içinde neredeyse hiç soyulma olmadan çok hafif döküntülerle işlemin oturması.

Akıllı peeling, içeriğindeki yağ kompleksi ile modüle olan ve taşınan asitler sayesinde cilt altında hücre dışı proteinlerini denatüre eder. Cildi onarmak için hücreleri dolaylı olarak etkinleştirir ve ciltte düzleştirme, aydınlatma ve lifting etkisi yapar.

İçeriğindeki lipozamal büyüme faktörü ise onarım için doğrudan uyarı yaparak hücre zarı reseptörünü etkinleştirir ve biyorejenerasyon sürecini başlatır. Bu da ciltte sıkılaşma ve yenileme yaparak doğal kozmetik makyaj ve PRP benzeri etki gösterir.

Akıllı peeling yüz, boyun ve dekolte bölgesini canlandırmada, akneli veya akneye eğilimli ciltlerin tedavisinde, yeni başlayan lekelerde keza yeni yara izleri ve çatlakların tedavisinde, sırt ve uyluk içleri, kol ve göğüs canlandırılmasında son derece etkili. Uygulama şekli de son derece pratik. Tüm alanı kapsayacak şekilde protokol 3 kez tekrarlanır ve 15 günde bir olmak üzere dört seans önerilir. 

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