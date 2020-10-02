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02.10.2020 - 13:53 |

Mayıs Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Mayıs ayıyla birlikte yaz aylarında yetişen meyve ve sebzeler de sofraya girmektedir. Hangi meyve ve sebzenin Mayıs ayında yenmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Mayıs ayı meyve ve sebzeleri hangileridir, isimleri nelerdir konularını sizler için araştırdık. Doğru beslenmek için listede yer alan yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir.

Mayıs Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?
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Bğışıklık sistemini güçlendirmek, metabolizmayı düzenlemek ve vitaminleri almak için doğru meyve ve sebzeler doğru aylarda tüketilmelidir. Mayıs ayında tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler çocukların gelişimine de yardımcı olmaktadır.

Mayıs Ayı Meyveleri Nelerdir?

Mayıs ayı hem bahar aylarının hem de yaz aylarının meyvelerinin tüketilebileceği bir aydır. Lezzetli, sulu ve soğuk meyveleri çeşitli içecek, tatlı, dondurma yapımında kullanmak gerekir. Ayrıca tek başına da tüketilebilecek meyveler sağlıklı kalmak isteyenlerin mutlaka yemesi gereken yiyeceklerdir.

Mayıs ayı meyvelerinin çilek ve yeşil erik olduğu pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Bu meyvelere ek olarak Mayıs ayında çağla, karadut, dut ve yenidünya (malta eriği) yetişmektedir. Meyvelerin olgunlaşmış hallerinin tüketilmesi, bol su ile yıkanması, vitaminleri ölmeden bitirilmesi gerekir. Beklemiş meyvelerin yerine yenileri alındığı zaman etkileri daha iyi görülecektir.

Mayıs Ayı Sebzeleri Nelerdir?

Mayıs ayında yetişen sebzelerle çeşitli yemekler yapılmalı ve bazıları da pişirmeden tüketilmelidir. İçindeki vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren sebzelerin eksikliğinden çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Mayıs ayı sebzelerinin arasında bulunan asma yaprağı özellikle yaprak sarması seven kişiler için mutlaka satın alınması gereken bir sebzedir. Ayrıca yemeklerde ve salatalarda kullanılmak üzere arpacık soğanı, bezelye çeşitleri, bebe havuç, taze sarımsak, enginar, kuşkonmaz yetişmektedir. Mayıs ayında bakla, kuşkonmaz ve semizotu da yetişmektedir.

Biber, kabak, ıspanak, domates, ısırgan otu ve taze fasulye de Mayıs ayında yetişmektedir. Diğer aylarda da bulunması mümkün olan bu sebzeler sofralarda sık sık yer almalıdır. Mevsim geçişlerinden etkilenen kişilerin korunmasını sağlamakla kalmaz, pek çok hastalığın kişiye uğramasını engeller.

Sürekli Yetişen ve Mayıs Ayında Tüketilebilecek Diğer Sebzeler

Bazı sebzelerin yetişmesi için sıcaklık, nem, yağış gibi etkenler söz konusu değildir. Bu sebeple her mevsimde yetişebilen ve tüketilebilen yiyecekler bulunur. Bu sebzelerin çoğu yeşil yapraklıdır ve özellikle anemi (kansızlık) hastalığına iyi gelmektedir.

Sürekli yetişen yeşil sebzeler dereotu, marul, nane, roka, tere, maydanoz, taze soğan ve pazıdır. Özellikle salatalarda yer verilen bu yiyecekler soğuk meze ve yemek yapımlarında da kullanılabilir. Ayrıca yeşil olmamasına rağmen sürekli bulunabilen sebzeler kuru sarımsak, kuru soğan ve patatestir.

 

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