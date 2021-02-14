Mekanlarda romantizm etkisi oluşturmak için öneriler

İç Mimarlık, kelimelerin anlamlarından etkilenerek yaşam alanı kurgularına şekil verir. Dilimize romantizm olarak yerleşen, aslı romance olan bu kelime Fransızca'da duygusal aşk ve kahramanlık öyküsü anlamına gelir. Şubat ayının teması, hayatın ise bir parçası olan romantizme yaşam alanlarında yer vermek için yapılabileceklerin bilgisini İç Mimar Özlem Algül şu şekilde verdi:

Dünyada romantikliği ile anılan şehir ve ülkelerde olduğu gibi bir evi, restoranı, cafeyi bölücü duvarları arasındaki tek başına özel ve romantik alanlar haline getirmek ve bu alanları romantik bir şehire benzetmek mümkün. İç mekanlarda romantizm loş ışık, yumuşak dokular, sakin renkler, kıvrık formlar ve heyecan verici desenlerin doğru uygulanması ile sağlanabilir.

Işığın romantizme etkisi



Yaşam alanının kurgusal stilinin içinde en belirleyici şey ışıktır. Mekanlarda gün ışığının tül perdeden, jaluziden sızacak şekilde düzenlenmesi, gece ise lambaderden köşelere, tavana belli belirsiz yansıması, apliklerden duvara yansıması, şömineden gelmesi ve şamdanlar aracılığı ile mumdaki ışığın adeta dans etmesi romantizm etkisi oluşturur. Işık doğru kullanıldığında verdiği her yansıma ile göstermek istenileni, zamanlamaya göre gizlemek istenileni veya sadece kişileri ve kişilere özel olanı ortaya koymaya yarar.

Dokuların romantizme etkisi

İnsan dokunsal bir varlıktır. Yaşam alanlarında dokular aracılığı ile romantik etkiler bırakmak için; yumuşaklık hissi vermesi sebebiyle perdelerde şifon, koltuklarda kadife, halılarda ipek, nevresimlerde pamuk kullanılabilir.

Renkler



Bir iç mekanın tasarımını belirlerken mekanda oluşturulmak istenen etkide belirleyici en önemli unsur renktir. Ana renkler mekanda öne çıkması istenen heyecanı içinde barındıran hali ile dikkati üzerinde toplar. Kişiye ait olanı ayrı kılarak mekanın içinde tek başına duran kırmızı bir duvar üzerine asılan tablolalar o ortamda kişinin hobilerinden, zevklerinden ipuçları verirken aynı ortamı paylaşan diğer kişiler için de romantizm odaklı sessiz mesajlar içerir. Pudra rengi yumuşak bir renk olan ara tonları ile mekanlara romantik, güvenli ve davetkar hisler katar.

Formlar

Kendini ve kullanım fonksiyonunu ifade eden her sabit ve hareketli mobilya, aksesuarlar, aydınlatma elemanları ana formları ile işleve işaret eder. Bunlar işlenebilen malzemenin gücü ile hem stilize edilebilinir hem de yansıtmak istenen duyguyu içinde güçlü şekilde ifade etmeye yarar. Formlarda romantik etki vermeye yarayan kıvrımlara; yatak başlığındaki bir detayda, aydınlatma elemanı olan abajurun başlığında, dolap kulplarında porselen kulplar aracılığıyla, yemek masasında aslan bacak şekli ile yer verilebilir. Kıvrımlar formun güçlü değiştirilebilinir etkisi ile romantik etkiler bırakır.

Romatizmde desenler veya desensizlik



Gözle görünen her şeyin deseni vardır, romantik olanın yansıması kavramı mekana ve kişeye özeldir. Bazen beyaz, desensiz bir bir tülün yanına asılan, kadife çiçek desenli bir perde romantik etkinin oluşmasını sağlarken bazen banyonun bordüründe bir çizgi istenen etkiyi verir.