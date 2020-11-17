"Atalarımızdan sadece genetik özellikler değil, enerji de aktarılıyor"

Bu dünyaya geliş sebebiniz ne? Hangi hastalıklara yatkınsınız? Hangi mesleği yapmalısınız? Sizin için mutlu ilişkinin sırrı ne? Tüm bunların yanıtını ‘pin kodu’ ve ‘numeroloji’ analiziyle öğrenmek mümkün. Her bir konuya nasıl açıklık getireceğimizi ben sordum Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan anlattı.





Nilay Hanım, öncelikle sizi tanıyalım. Yaptığınız işi anlatır mısınız?

Şifacılığa ilk adımı, alternatif tıp alanında bitki uzmanlığı ile attım. 13 yıldır da bioenerji, hipnoz, numeroloji, astroloji alanlarında eğitim veriyorum. Ayrıca bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam ediyorum.

Numeroloji nedir?

Numero “sayı”, loji de “alanda çalışmak” demek. Yani numeroloji; sayı alanında çalışmak anlamına geliyor. Varlığın tüm resimde, tüm planda kim olduğunu görebilmesi için kişinin şahsına özel doğum günü, doğum tarihi ve ismine bu bilgilerin kodlanmasıdır numeroloji.

Numeroloji analizini nasıl yapıyorsunuz?

Numeroloji analizi, kişinin adı, soyadı ve doğum tarihi alınarak belli matematiksel hesaplamalarla yapılıyor. Bu hesaplamaların sonuçlarını bilgi birikimimiz ve spiritüel bakış açısı yetilerimizle yorumluyoruz.

Neden numeroloji analizi yaptırmalıyız?

Bu sene hangi enerjidesiniz, hangi sınavlarla karşı karşıya kalacaksınız, geçen sene ne yaşadınız, önümüzdeki sene hayatınızda neler olacak, bu dünyaya geliş sebebiniz ne, atalarınızdan gelen karma enerji potansiyelleri nasıl, hangi mesleklere uygunsunuz, hayatın negatifinde mi yoksa pozitifinde mi bulunuyorsunuz, uğurlu sayılarınız hangileri, frekansınızı yükseltecek uğurlu renginiz, doğal taşlarınız neler... Tüm bunların yanıtını numeroloji analizi sayesinde öğrenmek mümkün. Ben herkese hayatlarında en azından bir kez kendilerine zaman ayırıp bu analizi yaptırmalarını ve hayat çizgilerindeki potansiyellerini doğru kullanmalarını öneriyorum.

"Pin kodu sayesinde mutlu enerjiler kullanılabilir"

“Hayat amacınız pin kodunuzda gizlidir” diyorsunuz. Nedir bu pin kodu?

Her ruhun kendine ait holistik sistemde bir pin kodu vardır. Ben buna “kişisel evrensel barkodumuz” diyorum. Evrenin bizi tanıdığı, bizim de kendimizi evrene tanıttığımız 9 haneli bir kod. Parmak izi gibi, asla başka bir kişiyle aynı rakamsal değeri taşımıyor. Biz bu kodların yarattığı enerjilerle bağlantı halindeyiz. Hatta pin kodumuz, aşk, iş, arkadaşlık ve aile ilişkilerimizdeki uyumu ve ilişki dinamiğinin nasıl olacağını da gösterir. Pin kodumuz sayesinde ilişkimizin güçlü ve zayıf yanlarını çözümleyebilir, zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi anlayabilir, mutlu ilişkiler yaşayabiliriz. Hatta yine pin kodundan kişinin hangi hastalıklara eğilimli olduğunu bile saptayabiliriz.

Pin kodu analizi yaparken hedefiniz ne?

Birincisi; kişinin genel kişilik özellikleri ve hayatta duruşuyla ilgili farkındalık sağlamaya çalışarak potansiyelini daha verimli kullanmasına yardımcı olmak. İkincisi; ilişkilerdeki (evlilik, sevgililik, aile, iş, arkadaşlık) dinamiklere destek olmak. Ve üçüncüsü de; kişiyi meslek seçimi konusunda yönlendirmek, kariyer planlaması yapması konusunda destek olmak.

"Hem mutlu ilişkilerin formülü, hem de mutsuz ilişkilerin çözümü"

Pin kodunun ilişkilere etkisi konusunu biraz daha açar mısınız?

Bununla alakalı çok meşhur bir sözüm var: “Bana pin kodunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.” Pin kodu analizi, mutlu ilişkilerin formülünü de, mutsuz ilişkilerin çözümünü de verir. Enerjilerimizin dişil mi, yoksa eril mi olduğunu da pin koduyla tespit etmek mümkün.

Dişil ve eril enerjinin özellikleri neler?

Pin kodu sistemine göre ‘eril’ enerjisi yüksek olan biri; lider, tuttuğunu koparan, mantığını kullanan, meraklı, korkusuz, her şeyi organize etmek isteyen bir yapıya sahip oluyor. Dişil enerjisi yüksek olanlar da; koruyup kollayan, fedakâr, yapıcı, duygusal, destekleyici, yaratıcı gibi nitelikler taşıyor. Sisteme göre çocuk sahibi olmak istemeyen, kariyerinin peşinde koşan, hırslı pek çok kadın, aslında eril enerjiyle hareket ediyor.

"Atalarımızdan sadece genetik özellikler değil, enerji de aktarılıyor"

Numeroloji sayesinde atalardan gelen karmanın da tespit edilebildiğini söylediniz. Eğer olumsuz bir durum varsa, bunun çözümü için ne öneriyorsunuz?

Karma konusunda herkesin farklı bir yorumu var. Ama numeroloji, bize direkt karmamızın ne olduğunu söylüyor. Karma konusunu biraz detaylandıralım... Nasıl ki göz rengi, saç rengi, boy uzunluğu ve kısalığı gibi genetik özellikler atalarımızdan bize aktarılıyorsa, aynı şekilde enerji de 7 nesil boyunca aktarılıyor. Bununla ilgili bir atasözümüz bile var; “Dedesi koruk yemiş, torunun dişi kamaşmış” derler. Örneğin biri kul hakkına girmişse, yaptıkları 7 nesil boyunca aktarılır. Biz çoğu zaman yaşadıklarımızın bizden kaynaklı olduğunu düşünür, bunları başımıza gelen olaylara bağlarız. Oysa atamız geçmişte kul hakkına girmiş olabilir. Bu kul hakkı, 7 nesil boyunca kişilerin maddesel dünyaya ait araç ve gereçlerin hayrını görememesine sebep olur. Bu durumu yaşayan birçok danışanım var. Önemli olan bunu tespit etmek. İşte bunları numeroloji analiziyle ortaya çıkarabiliyoruz. Çözümü için de “karma temizleme seansı” yapıyoruz. Bu seans uzaktan yapılıyor. Tek seansta atalardan gelen karma temizlenmiş oluyor.

Siz pin kodunu bireysel danışmanlık ve numeroloji eğitimlerinizin dışında hangi alanlarda kullanıyorsunuz?

Çalışma hayatında da pin kodlarının bilinmesi çok işe yarıyor. Örneğin kurumsal firmalara, işe alımlar konusunda doğru karar verebilmeleri adına destek oluyorum. İşe aday kişi strese karşı dayanıklı mı, zorlukların üstesinden gelebilir mi, krizleri yönetebilir mi, çalışanlarına ters mi davranır, güçlü ve hassas yanları neler, gölge yanları var mı; tüm bunlar pin kodları sayesinde resim gibi ortaya çıkıyor.