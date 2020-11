Melisa Çayı Faydaları Nelerdir? Melisa Çayı Cilde Ve Göze İyi Gelir Mi?

Melisa çayı sağlığa çok fazla faydası olan doğal bir bitki çayıdır.



Melisa Çayı Nasıl Demlenir?



Melisa çayı doğal bir bitki çayıdır. Bu ürünün aktarlardan veya bu iş üzerine hizmet veren mağazalardan alımı yapılabilmektedir. Demlenmesi ise şu şekildedir. Eğer kuru melisa çayı bitkisi kullanacaksanız 1 çay kaşığı kurutulmuş melisa otu, eğer ki taze melisa çayı kullanacaksanız bir buçuk çay kaşığı melisa otu gerekmektedir.



Bir bardak suya ihtiyaç vardır. Bir bardak suyu ilk olarak kaynatacaksınız. Kaynamış suya belirlediğiniz miktarda ki melisa otunu koyacaksınız ve sekiz ile on dakika arasında demlenmesini bekleyeceksiniz. Sonrasında çayınız hazır olmuş olacaktır.



Melisa Çayı Hangi Zamanlarda İçilebilir?



Melisa çayı her insanın sağlıklı olması için düzenli aralıklarla tüketmesi gereken doğal bir bitki çayıdır. Vücuda birçok faydası olan bu bitki çayının tüketilmesi insan sağlığı için büyük bir önem taşımaktadır. Melisa çayı günün istenen saatlerinde içilebilen herhangi bir saat sınırlamasına tabi olmayan bir doğal bitki çayıdır. Kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra içilebilmesi öneri olarak sunulabilir.



Ancak günde iki bardaktan fazla içilmesi çok doğru bir kullanım yolu olmamaktadır. Bu nedenle günde ikiden fazla içmemeye özen gösterilmelidir. Bunun yanında düzenli olarak melisa çayını kullanıyorsak on günde bir olacak şekilde bir hafta ara vermemiz gerekmektedir. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi melisa çayının da aşırı tüketilmesi bazı sorunlara yol açabilmektedir.



Melisa Çayının Faydaları Nelerdir?



- İnsanların gerginliğini ve stresini içinde barındırdığı bazı özellikleriyle alabilmektedir.

- Kişiyi sakinleştirici ve rahatlatıcı özellikleri bulunmaktadır.

- Melisa çayı bakteri öldürücü bir özelliğe sahiptir.

- Uçuk, yara, sinek ısırığı ve kızarıklık gibi basit cilt problemlerini iyileştirici özellikte bulunduğu ifade edilmektedir.

- Melisa çayı uykusuzluk çekilen zamanlarda ve uyku bozukluğu ile ilgili hastalıkların tedavisinde sıklıkla tüketilen bir içecektir. Aynı zamanda yaygın bir kanı olarak geceleri bir fincan melisa çayı tüketmek, kişiyi rahatlatabilir ve uykuya hazır edebilir ve rahat bir uyku uyumasını sağlayabilmektedir.

- Sindirim sistemine de iyi yönde etkileri bulunmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında takviye olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda gaz ağrılarına ve sancılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

- Konsantrasyon arttırıcı bir etkiye sahiptir. Akademik bir çalışma üzerindeyken, kitap okurken veya ders çalışırken bu çaydan kullanmak bu faaliyetlere daha iyi adapte olabilmemizi sağlamaktadır. Bu faaliyetleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmemize katkıda bulunmaktadır.

- Boşaltım sistemine de iyi gelmektedir. Boşaltım sistemi rahatsızlıklarında kullanılabilmektedir.

- Doğal bir ağrı kesici özelliğe sahiptir. Bu nedenle melisa çayı, vücudun farklı yerlerinde ağrıyan yerlere, ağrıların giderilmesi için de içilmekte, bu alanda da tedavi edici özellik göstermektedir.

- Maske olarak de cildimize uygulayabiliriz. Hem bu sayede güneşin vücudumuza yaptığı olumsuz etkilerden cildimizi korumaktadır.

- Depresyon gibi ruhsal hastalıkları önleyici bir etkisi bulunmaktadır.



Melisa Çayı Cilde İyi Gelir mi?



Melisa çayının vücudun her yanında ufak da olsa faydalı bir etkisi vardır. Aynı zamanda bu etkisi cilt üzerinde de geçerlidir. Cilde maske olarak melisa çayı kullanılabilir. Maske olarak kullanılan bu melisa çayı maskesi güneşin zararlı etkilerinden cildi korur.