Menemen tarifi, malzemeleri nedir? Menemen yapımı nasıl olur? İşte soğanlı - soğansız yapılışı

Menemen ilk olarak Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır. Çoğu damak tadına uyan Menemenin lezzeti oldukça seviliyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi menemen nasıl yapılır? Tercihe göre soğanlı, soğansız olarak ayrılan menemenin tarifini haberimize ekledik. İşte menemen tarifi...

SOĞANLI MENEMEN TARİFİ

MENEMEN MALZEMELERİ

4 adetsivri biber

1 adetkapya biber

4 adetdomates

1 daltaze soğan

1/2 adetsoğan

4 yemek kaşığızeytinyağı

4 adetyumurta

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

SOĞANLI MENEMEN NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını yapışmaz tabanlı, derince bir tavaya alın ve ince ince doğradığınız kuru soğanı pembeleşene dek kavurun. Ardından sivri biberleri ve kapya biberleri ekleyin ve kavurma işlemini sürdürün.



Biberler solmaya başlayınca doğradığınız domatesleri de ekleyin ve kapağını kapatıp, domatesler iyice yumuşayana dek pişirin, yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır. Son olarak incecik doğradığınız taze soğanı da ekleyin ve soğanların rengi solunca yumurtaları kırıp karıştırın.



Yumurtalar pişene dek karıştırın ve ardından altını kapatın.

SOĞANSIZ MENEMEN TARİFİ

MENEMEN MALZEMELERİ

2 yumurta

3 adet domates

3 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates sosu(Yada 1 adet rendelenmiş domates)

Yarım çay bardağı sıvı yağ (ya da 1 yemek kaşığı tereyağ)

1 çay kasığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

SOĞANSIZ MENEMEN NASIL YAPILIR?

Domates ve biber minik doğranır.

Tavaya sıvı yağ ya da tereyağ alınır biraz ısınınca biber eklenip bir iki çevrilir.

Doğramış olduğunuz domates ve domates sosu eklenip domatesler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Salça, baharatlar ve tuzun yarısı buraya eklenir .

Son olarak kalan tuzla çırpılan yumurta ilave edilip karıştırılır.

İstenilen kıvamda olunca ocaktan alınıp sıcak servis edilir.