Menemen nasıl yapılır, işte menemen tarifi | Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Melemen mi, menemen mi?

Menemen nasıl yapılır? Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez yemeği olan menemenin tarifini sizler için derledik. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? İşte menemenin tarifi...

MENEMEN SOĞANLI MI SOĞANSIZ MI OLUR?

Menemenin soğanlı ya da soğansız olup olmayacağı ile ilgili çok defa araştırmalar yapıldı. Vedat Milör de bu konuda Twitter'da anket yapmıştı. Oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur dedi.

Milör bu sonucu şu şekilde yorumlamıştı: "Menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay."

MENEMEN NEDİR, NASIL YAZILIR?

Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır.

TDK yemeğin yazılışını "menemen" olarak kabul etmektedir.

MENEMEN NASIL YAPILIR? MENEMEN TARİFİ

İlk olarak yağ kızdırılır. Ardından soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılır ve kavrulur. Doğranmış domates malzemeye eklenir. Domatesler suyunu bırakana kadar pişirilir.

Adedi isteğe bağlı olmak üzere yumurta kırılır ve karıştırılır. Baharatlar zevke göre atılır. İsteyenler içerisine peynir, sucuk, pastırma gibi ek malzemeler atabilir.