Menisküs ne zaman ortaya çıkıyor?

Diz ekleminde ağrı ve şişlik şeklinde şikayetlere yol açan menisküsün erken dönemde tedavisi büyük önem taşıyor. Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs, ileri yaşlarda diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluşuyor.



Menüsküs, çocuk yaştan yaşlılığa kadar herkeste görülebilir. Yaş gruplarına göre semptomları, hasta şikayetleri değişiyor. Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs yırtıkları, yaş ilerledikçe dejenerasyon denilen yaşlanmaya ve diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluşuyor.



Hastalarda genellikle dizde ağrı, takılma, kilitlenme, belli bir açıdan sonra dizin açılamaması veya kapatılamaması gibi şikayetler oluşuyor. İlk olduğu dönemde, özellikle travmayla oluştuysa diz ekleminde şişlik ve ciddi bir ağrıya neden olabiliyor.



Tedavisi de yaş gruplarına göre değişiyor. Genç yaşlarda daha çok menisküsün yırtılan kısmını tamir etme seçeneğini göz önünde bulunduruluyor. Menisküsün yırtılan kısımları kapalı teknikle dikiliyor.

İleri yaş hastalarda operasyon tercih ediliyor



İleri yaşlarda menisküsün kanlanması azaldığı için tamir pek mümkün olmuyor. Daha çok yırtılan kısmın kapalı ameliyatla temizlenmesi işlemi yapılıyor. Hastalar operasyondan sonra hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönebiliyorlar.