Mercimek çorbası tarifi - Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Kışın vazgeçilmezi olan mercimek çorbası yazında özlenen ve aranan bir lezzetleri arasında…İnternette en çok aranan tariflerden biri olan mercimek çorbası tarifi her zaman sofralarınızda taht kurmuş olacak. Peki, mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte dillere destan tadıyla mercimek çorbası tarifi...



Malzemeler:

-1 su bardağı kırmızı mercimek

-1 kuru soğan

-1 yemek kaşığı un

-1 patates

-Et suyu

-2 kaşık yağ

-Tuz

-Salça

-Baharat

Mercimek çorbası nasıl yapılır?

-Düdüklü tencerenin içine yıkadığınız mercimekleri koyun . Üzerine soyduğunuz patates ve soğanı ikiye bölüm atın.

-Göz kararı tuzunuzu da attıktan sonra üzerine et suyu ile birlikte toplamda 7-8 bardak kadar suyu koyun. Tamamını et suyu da koyabilirsiniz.

-Hemen hemen 20 dakika da pişecek olan çorbanızı ocaktan aldıktan sonra blendırdan geçirin. Patates ve soğan iyice ezilsin.

-Dilerseniz üzerine salçalı yağdan sos hazırlayıp baharatlarla servis edebilirsiniz.

Mercimek çorbası yapmanın püf noktası

-Mercimek çorbasını yapmadan önce soğanı küp küp doğrayıp biraz yağda kavurduktan sonra mercimekle pişirirseniz daha özlü olacaktır.

-Çorbanızın suyunu fazla koyduysanız ve özleşmediyse içine biraz sıcak su ve bir kaşık kadar unu karıştırıp dökün ve iyice kaynatın.

-Et suyu yerine tavuk suyu ya da bulyonlar da kullanabilirsiniz.

-Düdüklü tencere ile pişirdiğinizde diğer tencerelere nazaran daha kısa sürede pişirirsiniz.