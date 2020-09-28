Mercimek köftesi tarifi | Mercimek köftesi nasıl yapılıyor?
Lezzetini çok sevilen, misafir geldiğinde yapılması gereken ilk yiyecekler arasında yer alan mercimek köftesi için tarif arayışı hız kesmiyor. Mercimek köftesi tarifi nedir, mercimek köftesi nasıl yapılıyor? İşte malzemeleri ve yapılışı...
Mercimek köftesi pratik olmasının yanı sıra besleyici ve lezzetli. Özellikle günlerin de vazgeçilmezi. Marul yapraklarıyla servis edebileceğiniz mercimek köftesi tarifi için malzemeler oldukça basit. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz mercimek köftesine misafirleriniz bayılacak. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte mercimek köftesi tarifi...
Mercimek köftesi malzemeler:
-1,5 su bardağı kırmzı mercimek
-3 su bardağı sıcak su
-1,5 su bardağı ince bulgur
-2 adet kuru soğan
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 yemek kaşığı biber salçası
-1 yemek kaşığı domates salçası
-5 adet taze soğan
-1/2 demet maydanoz
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı pul biber
Mercimek köftesi nasıl yapılır?
-Kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın. Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ekleyin ve mercimeği ocaktan alın.
-Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte yaklaşık 15 dakika bekletin.
-Zeytinyağını bir tavada kızdırın ve doğranmış kuru soğanları kavurun. Biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyerek soğanlı karışımı 3- 4 dakika kadar kavurun.
-Bu sırada taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin.
-Doğranmış yeşillikleri ilave edin. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin.
Afiyet olsun.