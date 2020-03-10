Merkür düzeliyor

Bugün ne yapılabilir? Dolunayın ardından Merkür de bugün yeniden düzgün hareketine geçiyor. Son günlerde yaşanan hassasiyetler ve bizi kararlarımızda asılı bırakan durumlardan sonra daha çok şey yapabiliriz. Yeni bir hareket içine gireceğiz. Bugünlerde ortaklı durumlar, karşılıklı konular bizi çok daha meşgul etmekte. Saat 13:02’den sonra Terazi burcuna ilerleyen Ay, yeni bir tutum içine girebileceğimizi anlatıyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün ilişkilerimizde şimdiye kadar izin verdiğimiz durumların sonuçlarını fark edebiliriz. Sabah saatlerinde iş ve sorumlulukları tamamlamak önemli. Başkalarından beklentilerimize dikkat edelim. Özellikle akşam saatlerinde seçim yapmamız gereken olaylar ve bizi ailevi alanda harekete geçiren durumlar olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Baykuş Yeni bir döngü başlamakta. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.