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03.11.2020 - 00:00 |

Merkür düzeliyor

İletişim gezegeni Merkür akşam saatlerinde (20:49) düzgün hareketine dönmüş olacak.

Merkür düzeliyor
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Bugün ne yapılabilir? İletişim gezegeni Merkür akşam saatlerinde (20:49) düzgün hareketine dönmüş olacak. Merkür’ün durakladığı bugünlerde görüşmeler, konuşmalar kritik bir hal alabilir. Ancak engeller de yok değil. Olayları, görüşmeleri ciddi bir gözle değerlendirmeliyiz. Özellikle sabah saatlerinde bizi duygusal açıdan sıkan engellerle karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde görüşmelerin, anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Belki bir süredir üstünde düşündüğümüz projeleri tamamen değiştirme gereği duyabiliriz. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı koşullarla karşılaşabiliriz. Gerçekçi olmaya gayret etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Kamış Esneklik çok şey kazandırabilir. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Bugün dikkatli yaklaşımlar içinde kalmalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz.

 

 

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Bugün

Bugün zihinsel alanda oldukça aktif olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize etmeniz mümkün. İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yapmayı hayal ettiğiniz konularda kendinizi bir parça kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz. Riskli konularda karar verme konusunda cesaretli davranabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi kaynaklarınız konusunda yeni kararlar almak için ilginç imkanlar söz konusu. Harcamalarınızı yeniden gözden geçirmeniz iyi olacak. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz. Başkalarından destek alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir.  Öğlen saatlerinde yoğun düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz.  Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili hassasiyetler içinde olabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde zihinsel açıdan daha aktif olabilirsiniz. Söylentilere, dedikodulara kapılmamaya bakın. Endişelerden uzak durun.Devamını Oku

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Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz üzerinde duracağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Beklentilerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için imkânları değerlendirmeye bakın. İş hayatınızda destek alabileceğiniz imkânlar bulabilirsiniz, bu durum sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. İş hayatınızda yeni haberler alabilir, yeni seyahatler yapabilirsiniz. Çift durumlu olaylar için karar vermekte acele etmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için çok hevesli bir gündesiniz. Karşınıza yolculuk planları için teşvik edici imkânlar çıkabilir. Eğitimde yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz.  Bununla birlikte, aşkta engeller yaşanabilir. Değişen durumlara göre kendinizi ayarlamalı ve sakin kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabah saatleri olaylara karşı iyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz.  Ortaklı para durumlarında yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin çok olduğu bir gündesiniz. İş hayatınızdaki olaylara karşı dayanıklılık göstereceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği durumlar olabilir. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatleri daha fazla güven duyabileceğiniz imkânlar mümkün. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz, ancak dikkatli olmakta fayda var. Yaşanan değişken durumlara karşı dayanıklılık göstermek, size güç katacaktır. Yazılı anlaşmalara özenle yaklaşmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.  İşte beraber çalıştığınız kişilere karşı daha iyimser davranmakta fayda olabilir. Düşüncelerinizi rahatlatmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz.  Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Risk alacağınız konularda uygun imkânlar var ancak aşkta belirsiz durumlar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi evinizle ilgili konular oluşturabilir. Sabah saatlerinizde eviniz için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Aile içinde güvende hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Babanızla, ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda ise çift taraflı durumlar yaşanabilir. Değişken durumlara karşı uyanık olmakta fayda var.Devamını Oku

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