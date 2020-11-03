Merkür düzeliyor

Bugün ne yapılabilir? İletişim gezegeni Merkür akşam saatlerinde (20:49) düzgün hareketine dönmüş olacak. Merkür’ün durakladığı bugünlerde görüşmeler, konuşmalar kritik bir hal alabilir. Ancak engeller de yok değil. Olayları, görüşmeleri ciddi bir gözle değerlendirmeliyiz. Özellikle sabah saatlerinde bizi duygusal açıdan sıkan engellerle karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde görüşmelerin, anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Belki bir süredir üstünde düşündüğümüz projeleri tamamen değiştirme gereği duyabiliriz. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı koşullarla karşılaşabiliriz. Gerçekçi olmaya gayret etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Kamış Esneklik çok şey kazandırabilir. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Bugün dikkatli yaklaşımlar içinde kalmalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz.