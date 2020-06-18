Merkür gerilemeye başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün dikkatli olalım zira daha iddialı ve hırslı davranabiliriz. Ancak Merkür’ün geri dönüyor olması düşüncelerimizde, görüşmelerimizde, kısaca iletişim içinde olduğumuz konularda bazı dağınıklıklar ve hatalara da işaret edebilir. Bugünlerde eksik olan şeyleri bulma ve bunları yerine koyma konusunda daha özenli olmaya bakalım. Acele etmemeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Ay’ın da ışığı küçülürken, eksikleri tamamlama isteğimiz artıyor. Duygularımıza, sezgilerimize daha çok başvurabiliriz. Hemen öğle sonrasında, saat 15:00 civarında bazı imkanlar ve bize daha geniş düşünme imkanı sağlayabilecek fırsatlar var. Başkalarından daha çok şey öğrenebiliriz. Ancak Ay saat 15:02’den sonra boşluğa giriyor. Biraz gevşemek ve kendimize zaman ayırmak daha yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Kartal Girişimlerimizde daha iddialı olabiliriz. Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.