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HaberlerAstroloji Haberleri Merkür gerilemeye başlıyor
18.06.2020 - 00:00 |

Merkür gerilemeye başlıyor

Bugün dikkatli olalım zira daha iddialı ve hırslı davranabiliriz.

Merkür gerilemeye başlıyor
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Bugün ne yapılabilir? Bugün dikkatli olalım zira daha iddialı ve hırslı davranabiliriz. Ancak Merkür’ün geri dönüyor olması düşüncelerimizde, görüşmelerimizde, kısaca iletişim içinde olduğumuz konularda bazı dağınıklıklar ve hatalara da işaret edebilir. Bugünlerde eksik olan şeyleri bulma ve bunları yerine koyma konusunda daha özenli olmaya bakalım. Acele etmemeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Ay’ın da ışığı küçülürken, eksikleri tamamlama isteğimiz artıyor. Duygularımıza, sezgilerimize daha çok başvurabiliriz. Hemen öğle sonrasında, saat 15:00 civarında bazı imkanlar ve bize daha geniş düşünme imkanı sağlayabilecek fırsatlar var. Başkalarından daha çok şey öğrenebiliriz. Ancak Ay saat 15:02’den sonra boşluğa giriyor. Biraz gevşemek ve kendimize zaman ayırmak daha yararlı olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Kartal   Girişimlerimizde daha iddialı olabiliriz.  Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.

 

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Bugün

Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklik yapmamanızda fayda var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Sanatsal aktivitelerle uğraşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Öğleden sonra işleriniz hareketlenmeye başlayacaktır. Eğitimler yoğunlaşabilir. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yeni başlangıçlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Kendinize zaman ayırmak ve zevk aldığınız konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. İlerleyen saatlerde maddi kaynaklarınızla ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatleriniz sakin geçirmenizde fayda var. Gizli kalmış konular gündeminize gelebilir. Kafa karışıklığına yol açabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi çok daha hızlı çözebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü zevk aldığınız konulara taşıyabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içerisinde arkadaşlarınızla sakin zamanlar geçirmek günü değerlendirmek için uygun olabilir. Sabah saatlerindeki aksamalar sizi rahatsız edebilir. Sanatsal olaylarla ilgilenmek ve kendinizi akışa bırakmak hoşunuza gidebilir. Öğleden sonra gizli kalan şeyler ortaya çıkabilir ve gündeminiz değişebilir. Elinizde olmayan nedenlerle hızlı olmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde işlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Eskiden kalmış ufak tefek işlerinizi toparlamanız için iyi bir fırsat olabilir. Ofis içi dedikodular yoğunlaşabilir. İlerleyen saatlerde iletişimde artışlar olacaktır. İşlerinizi toparlamak için daha hızlı olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Güne sakin bir başlangıç yapabilirsiniz. Yabancılar ilgili konular gündeme gelebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Öğleden sonra iş hayatınızda iletişim trafiği yoğun olabilir. Menfaatler ön plana geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde yapmayı planladığınız ortaklı işleri öğleden sonraki zamanlara bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Yaratıcı konularla ilgilenmek gün içindeki boş zamanlarınızı doldurmak için iyi bir fırsat olabilir. İlerleyen saatlerde yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yoğunlaştığınız konuları bitirebilmeniz için hızlanmanız gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hayal gücünün derinliklerine dalmak isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız işlerle uğraşmak için zamanlar yaratmalısınız. İlerleyen saatlerde konu ortak paylaşımlı işlere gelebilir. Kendinizi fazla yormadan işlere hızlıca çözümler bulmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Koşullarınızda yavaşlamalar olabilir. Sabah saatlerinde işleriniz toparlayabileceğiniz zamanlar var. İlerleyen saatlerde iş akışınız hızlanabilir. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Konuşmalarınızda ve yazışmalarınızda yoğunlaşma olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yaratıcılığınızı kullanmanız için çok uygun zamanlar var. İşlerinizdeki yavaşlama kendinize zaman ayırmanıza neden olabilir. Hayal gücünüzü somutlaştırmak günün ilerleyen saatlerinde bunları çalışma ortamınıza taşımak sizin için çok kolay olacaktır. Çalışma arkadaşlarınızla fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Menfaatler ön plana çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde evde zaman geçirebilir veya evinizle ilgili işlerin peşinde koşturabilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalara karşı moralinizi bozmamaya çalışın. İlerleyen saatler daha akıcı enerjiler söz konusu. Hayatınızdaki güzellikleri keşfetmek için biraz daha sakin kalmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde konuşmalar ve yazışmalar artabilir.Devamını Oku

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Bugün

İletişimin yoğun olduğu zamanlardasınız. Güzel şeyler hakkında konuşup, özel zevklerinizle ilgilenmek ve yakın çevrenizle olmak isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ailenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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