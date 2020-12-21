BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN SÜPER GIDALAR

Son yıllarda her koşulda sağlıklı olmayı hedeflediğimiz için, bağışıklık sistemimizi korumak başlıca görevimiz haline geldi. Yanlış beslenme, stres, çevresel koşullar, uyku sorunu gibi birçok etkenden dolayı vücudumuz zarar görmektedir. Bu durumdan en az hasarla çıkabilmek adına, bütün etkenlere dikkat etmenin yanında, bir de bağışıklığınızı güçlendirecek gıdaları tüketmek sizi çok daha sağlıklı bir birey haline getirecektir.

Peki, Nedir Bağışıklık Sistemi?

Organizmayı birçok hastalığa karşı koruyan biyolojik yapı ve sistemlerin geneline bağışıklık sistemi denmektedir. Vücudun savunma sistemidir ve adeta bir kalkan etkisi göstererek hareket eder.

Biliyorsunuz ki günlük yaşam içinde, virüsler, bakteriler, kanserojen maddeler gibi birçok zararlı etkenle vücudumuz karşı karşıya kalabilmektedir. Vücudun bu maddelerle sürekli savaşması gerekiyor, ki işte tam da bu noktada bağışıklık sistemi devreye giriyor. Yani vücudumuza verebileceği zararlı etkileri yok etmeye çalıştığı için bağışıklık sistemi bizim hayatta kalabilmemiz açısından çok önemlidir.

Her bireyin kendisine özel bir bağışıklık sistemi haritası bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki buna genler de fazlasıyla etki göstermektedir! Koruyucu olan immünglobinler önce anne sütü ile alınır. Daha sonra zaman içerisinde bireyin bağışıklık sistemi organları geliştikçe vücut antikor üretmeye başlar. Bu sebeple anne sütünün önemi üzerinde durulmaktadır.

Zayıf Bağışıklık Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Yıl içinde çok fazla hastalanan bireylerde maalesef bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu görülmektedir. Özellikle de mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskleri daha fazladır. Genel anlamda enfeksiyona yatkınlık, zayıf bağışıklığın habercisidir. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde de immün sistemi zayıf olan kişiler maalesef daha ağır şekilde hastalıkla mücadele etmek durumda kalıyorlar.

Tabii buna çok fazla etken sebep olmaktadır…

Aşırı yorgunluk, stres, diyabet, kanser, kalp hastalıkları gibi etkenlerin yanında en önemli etken şüphesiz beslenme şeklidir.

Sen de Dengeli Beslenme ile Bağışıklığını Güçlendirebilirsin!

Kötü beslenme ve hareketsiz yaşam zayıf düşen bir beden demektir. Hal böyle olunca bedeninize ne denli önem verirseniz, o ölçüde karşılığınızı alacaksınız demektir.

Haftada en az 3 gün balık yemek, beslenmede kuru baklagillere ağırlık vermek, mevsim sebzeleri bolca tüketmek ve süt ayran, yoğurt, kefir gibi hayvansal gıdaları tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede çok önemlidir.

Bunun dışında antioksidan içeriği yüksek gıdaları tüketmek de fayda sağlamaktadır. Semizotu, turunçgiller, ceviz, ıspanak, badem, nar, enginar, brokoli, havuç, kivi, ananas, kuru baklagiller, kuşburnu, zeytinyağı ve yulaf kepeği gibi besinler bağışıklık sistemini kuvvetlendirme de etkilidir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, semizotu, pazı, dereotu, nane, marul ) içerdikleri A, C ve E vitaminleri, folik asit ve Omega 3 yağ asidi sayesinde kuvvetli antioksidan etki gösterirler.

Siz de aşağıda listelediğim süper gıdaları beslenmenize dâhil ederek çok daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz:

Keten Tohumu: En iyi bitkisel Omega 3 kaynağıdır ve yüksek oranda anti-oksidandır. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirmede önemli rolü vardır. Yapılan araştırmalarda günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocuklar, içmeyenlere göre daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir.

Mantar: Protein, lif, B ve C vitaminleri, kalsiyum ve mineraller içeriği ile bağışıklık sisteminiz için tam bir güç kaynağı! Sizi enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin (WBC) üretimini arttırarak tam bir savaş galibi olmanızı sağlayan süper gıdadır.

Yaban Mersini: Zengin bir besleyici değerine sahip olan yaban mersininin Diğer meyvelere kıyasla antioksidan kapasitesi daha yüksektir. Bu özelliği ile kanser dahil çok fazla sağlık problemini önlemede vücuda yardımcıdır.

Greyfurt: C Vitamini bakımından fazlasıyla zengin olan greyfurt, soğuk algınlığı, grip gibi sorunlara karşı savaşmak için mükemmel bir meyvedir. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besin içeriklerine de sahiptir.

Karanfil ve Zerdeçal İkilisi: Zerdeçal iyileştirici özelliğiyle bilinmektedir. Hatta sadece bu sebeple bile daha hızlı iyileşmesi için yaralar üstüne dahi uygulanır. Antioksidan içeriğinden dolayı ise tam bir kanser karşıtı ajan olarak dahi kullanılabilir. Karanfil ise öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca, diş ve boğaz ağrılarına da iyi gelir. Çaylarınıza uygun ölçülerde ekleyerek tüketmenizde fayda var.

Hindistan Cevizi: Hindistan cevizi bilindiği gibi metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Yapılan araştırmalarda bu efsane yağda defne asidi bulunduğu belirtilmiştir. Defne asidi ise tükürük ile temas ettiğinde monolorine (monolaurin) dönüşür. Ve kilit nokta ise anne sütünde de monolorin bulunmasıdır. Bu durumda Hindistan cevizi bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır.

Sarımsak: Süper gıdalar arasında olmazsa olmazdır! Doğal antibiyotik etkisi göstermektedir ve tam bir prebiyotik kaynağıdır. Bağırsak dostu olarak bağışıklığı güçlendirmede birebirdir. Pişmiş hali ile en fazla mide sorunlarına iyi gelir. Tam bir mucizedir ve beslenmenizden eksik etmemenizde fayda var diyorum.

Su içmeyi ve egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Su içmek vücut direncinin artırılmasında ve bağışıklığı güçlü tutmakta çok önemlidir. Bu nedenle günde 2 litre su tüketmenizde fayda var!

Bol oksijenli açık alanda egzersiz yapmak da yine güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir. Dışarı çıkamadığınız vakitlerde evde basit egzersizler yapmak da size yine yarar sağlayacaktır. Bunu yaparken ise evin içine oksijen girmesini sağlamayı unutmayın!

Bütün bunların dışında yeterli ve kaliteli uyumakta vücut için önemlidir. Uyurken salgılanan serotonin hormonu sayesinde beden enfeksiyonlara daha hızlı yanıt verir. Bu nedenle günde 7-8 saat uyumaya özen göstermelisiniz. Siz de bağışıklığınızı güçlendirerek her daim zinde kalmak için başvurulması gereken besinleri ihmal etmeyin. Unutmayın, sağlık her şeyden önemli…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı